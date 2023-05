La grande musica fa tappa a Genova: arriva il Tezenis Summer Festival

La tappa conclusiva del Tezenis Summer Festival, la kermesse di artisti firmata Radio105, si svolgerà a Genova venerdì 30 giugno.

Il grande concerto dell’estate, lungo quattro tappe, partirà il 9 giugno da Rimini per chiudersi il 30 giugno in piazza De Ferrari, dopo essere passato da Messina e Paestum.

Negli stessi giorni in cui Genova sarà la protagonista mondiale del mondo della vela, con l’arrivo della The Ocean Race – la regata internazionale che si chiuderà per la prima volta in Italia il 24 giugno – e l’apertura dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante, il Tezenis Summer Festival sarà l’occasione per animare anche il cuore della città con una serata di grande musica e spettacolo a ingresso gratuito.

Grandi nomi per quello che si preannuncia come un evento di altissimo livello. “La grande musica dal vivo in piazza torna protagonista a Genova – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria –. Il 30 giugno piazza De Ferrari si prepara a cantare con Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Rovazzi, Tananai, The Kolors e tanti altri, per un appuntamento straordinario che va ad arricchire il fitto calendario degli eventi in programma nella nostra regione per questa estate e che vuole celebrare un altro imperdibile evento: dal 24 giugno al 2 luglio, infatti, Genova ospiterà la tappa finale di Ocean race, la più importante regata a livello mondiale, che per la prima volta si conclude nel Mediterraneo. Genova e la Liguria capitali del mare e della vela, ma anche capitali della musica”.

Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record: Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, con un'importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.