Al via “Ridere d’agosto ma anche prima” con Bruciabaracche, Generazione Disagio, Andrea Zorzi e tanti altri

Diciannove appuntamenti in programma che esplorano modi diversi di fare comicità: dal cabaret alla commedia contemporanea, all’opera lirica al teatro d’improvvisazione, senza dimenticare concerti, spettacoli per famiglie e solidarietà. Da sabato 1° luglio a sabato 5 agosto 2023 tornano a Genova gli appuntamenti del Festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla trentatreesima edizione. La manifestazione quest’anno vede la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Gli spettacoli della rassegna, come di consueto, si dividono tra i palchi del Porto Antico (Piazza delle Feste e Arena del Mare) e Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso. Tra i principali protagonisti dell'edizione 2023 i Bruciabaracche, che, come da tradizione, portano all’Arena del Mare il nuovo spettacolo; Generazione Disagio, con il loro pluripremiato spettacolo “Dopodiché stasera mi butto”; il comico Marco Rinaldi con la tribute band Abba Time, in cui i brani leggendari del gruppo pop svedese si intrecciano ad aneddoti comici; Andrea Zorzi “Zorro”, il pallavolista campione del mondo che, nello spettacolo “La leggenda del pallavolista volante”, si racconta insieme all’attrice Beatrice Visibelli, e molti altri.

«Questa rassegna è diventata ormai un punto fisso, un punto di riferimento dell’estate genovese e ligure – afferma il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – ed è anche, in qualche modo, la celebrazione della tradizione teatrale, lirica e comica che questa città ha saputo esprimere e valorizzare nei decenni fino ad oggi, grazie alle scuole prestigiose presenti sul territorio. Anche quest’anno offre un ventaglio di proposte che puntano a soddisfare davvero tutto il pubblico, dai giovani alle famiglie: nelle due location di Villa Imperiale e Porto Antico troviamo il cabaret, la commedia, il teatro d’improvvisazione e anche la lirica e lo sport con grandi nomi e artisti emergenti. Si ride ad agosto, ma anche a luglio perché la risata non va mai in vacanza».

«Uno dei festival più longevi della tradizione genovese ritorna per la sua trentatreesima edizione – raccontano le organizzatrici Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso, del Teatro Garage – Il programma di quest’anno, con 19 spettacoli di cui 14 a Villa Imperiale e 5 al Porto Antico, vuole più che mai tornare alle origini e proporre i tanti diversi modi di fare comicità. Attraverso il cabaret, naturalmente, ma anche con la musica, con l’improvvisazione, nello sport, come nel caso dello spettacolo del pallavolista Andrea Zorzi, perché la risata è ovunque. Nel 1991 “Ridere d’agosto” è nato con questo intento. Oggi, 33 anni dopo, è ancora questo lo spirito che ci anima e che vogliamo portare sul palco con l’associazione La Chascona che, oltre alla collaborazione all’interno della stagione alla Sala Diana, quest’anno ci accompagna anche nella nostra rassegna estiva».

Porto Antico

Cinque sono gli spettacoli in scena tra i prestigiosi palchi dell’Arena del Mare e di Piazza Delle Feste. Nella prima location, va in scena lunedì 24 luglio “Hot”, il nuovo spettacolo dei Bruciabaracche. La passione, l'amore, ma anche la trasgressione, sono al centro dei nuovi sketch corali, dei monologhi e degli interventi degli storici e amati personaggi della formazione comica, che si presenta al gran completo con Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti. Insieme a loro sul palco la band composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Max Vigilante e Roberto Maragliano.

Nel vicino palco di Piazza delle Feste, sono in programma quattro appuntamenti. Lunedì 10 luglio i protagonisti assoluti sono i comici di Generazione Disagio con il loro pluripremiato show “Dopodiché stasera mi butto”. Arrivato ormai a superare le 100 repliche, lo spettacolo è una drammaturgia collettiva, a tratti molto intima e personale, nata all'esigenza artistica di trovare un nuovo linguaggio teatrale, per dare voce a una generazione di mezzo altrimenti non rappresentata: gli eterni giovani, intrappolati tra speranze tardive e frustrazioni precoci, creato collettivamente da Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Luca Mammoli, Alessandro Bruni Ocana e Riccardo Pippa.

Sempre in Piazza delle Feste, mercoledì 12 luglio, Marco Rinaldi e Abba Time portano in scena lo spettacolo in prima assoluta “Made in Sweden - viaggio intorno agli Abba in musica e parole”. Un concerto spettacolo in cui il comico genovese e la tribute band fanno rivivere i più grandi successi del gruppo pop svedese attraverso cover riproposte in modo fedele e aneddoti comici sui tempi e sui costumi che li hanno resi famosi.

La musica incontra la beneficenza nell’appuntamento di sabato 15 luglio, sempre in Piazza delle Feste, con D.O.C. Concerto: un viaggio musicale che è diventato ormai una tradizione nella rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” e che vede protagonista la band Direzione Ostinata e Contraria in un concerto solidale a favore della Fondazione Gigi Ghirotti Ets.

Domenica 16 luglio l’appuntamento è con un grande sportivo del nostro Paese che si racconta anche in chiave comica: Andrea Zorzi, detto “Zorro”, pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo, è il protagonista dello spettacolo “La leggenda del pallavolista volante” di Teatri d’Imbarco, diretto da Nicola Zavagli. Uno show in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita, e in cui Zorzi, sul palco insieme all’attrice Beatrice Visibelli, racconta la sua grande avventura rivelando doti di attore brillante. Lo spettacolo, che con oltre 150 repliche in tutta Italia è diventato un vero e proprio successo nazionale, arriva per la prima volta a Genova.

Villa Imperiale

Sede della prima edizione della rassegna, Villa Imperiale è il cuore del festival estivo del Teatro Garage. Come di consueto, il programma degli spettacoli va dalla commedia tradizionale al cabaret, dal teatro di improvvisazione a quello dialettale, dagli appuntamenti per famiglie alla musica, con una novità: l’opera lirica comica.

A inaugurare la trentatreesima edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima”, sabato 1° luglio, Carlo Cicala con “The best of Carlo Cicala”, uno spettacolo in cui lo humour british che contraddistingue il comico si sposa alla magia, con incursioni sorprendenti nel mentalismo che coinvolge e affascina il pubblico. Il programma prosegue lunedì 3 luglio con Altea Teatro e i loro “Lavori socialmente inutili”; lo spettacolo di e con Gino Versetti e Alessandro Mancuso racconta, con situazioni grottesche ed esilaranti, mestieri scomparsi ma anche di nuovi e surreali.

Giovedì 6 luglio sul palco della Villa Imperiale sale la Compagnia Liberitutti con lo spettacolo per bambini “La regina di ghiaccio” di Fiorella Colombo. La rappresentazione fa parte della rassegna per famiglie “Ti racconto una fiaba”. Sabato 8 luglio per la prima volta approda al Festival “Ridere d’agosto ma anche prima” la lirica comica, con l’opera di Giacomo Puccini “Gianni Schicchi” riproposta da Aps Voz y Alma- l'Anima dell'Opera. Dopo una novità, una conferma della rassegna: il teatro dialettale. A portarlo in scena, domenica 9 luglio, il Teatro Dialettale Ligure con “O' ballo do' Conte”, di Renzo Bistolfi con regia di Silvia Pincetti. Una divertente commedia a intreccio in genovese che narra la storia di un conte decaduto che finge di essere ancora ricco nella corrispondenza con una ragazza emigrata in Argentina.

Venerdì 14 luglio a Villa Imperiale protagonista l’attrice Danila Stalteri in “Manco fossi Laura Chiatti”, una commedia brillante, a tratti amara, che racconta le (dis)avventure di una ragazza che vorrebbe solo riuscire a realizzare il sogno di fare l’attrice nonostante non sia un “nome”. Grazie alla capacità trasformista dell’attrice, il pubblico conoscerà una folla di personaggi che la protagonista incontra nella difficile impresa di coronare il suo sogno.

Il programma prosegue martedì 18 luglio con un altro spettacolo proposto da Teatri d’Imbarco: “I Marziani”, di Alberto Severi con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, con la regia di Nicola Zavagli. Lo spettacolo racconta le vicende tragicomiche di Alvaro e Mara, una coppia di mezza età a Firenze negli anni ’60. Il giorno seguente, mercoledì 19 luglio, va in scena il secondo episodio con “I Marziani al mare”, in cui i coniugi fiorentini sono rappresentati negli anni ’70, con i loro stessi disagi raccontati tra risate, tenerezze e crudeltà.

Venerdì 21 luglio torna un appuntamento che è ormai diventato tradizione all’interno del cartellone di “Ridere D’agosto ma anche prima”: il Maniman Teatro porta in scena lo spettacolo d’improvvisazione “Imprò”, una sfida-spettacolo rappresentata in tutta Italia, dove due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create con i soli spunti forniti dal pubblico il cui voto sarà fondamentale.

La rassegna continua venerdì 28 luglio con lo spettacolo “Camera 719” di Maluba, di e con Lucia Vita e Gino Versetti: una commedia brillante ambientata nella stanza di un Grand Hotel che diventa testimone inconsapevole delle più varie e disparate vicende umane, pubblico luogo di privati dissidi in cui si svelano segreti e personalità. Sabato 29 luglio Fabio Fiori presenta il nuovo spettacolo “Prendo le gocce”, in cui il comico cerca di combattere stress e ansia assumendo per l’occasione il soprannome di “Fabio Fiori di Bach”.

Martedì 1° agosto protagonista di “Ridere d’agosto ma anche prima” la Compagnia dell’Albicocca con “Blackout”, testo e regia di Teresa Vatavuk, una divertente commedia degli equivoci, dal ritmo incessante e dai continui malintesi e colpi di scena. Un altro appuntamento con il teatro dialettale, venerdì 4 agosto, con la Compagnia San Fruttuoso e lo spettacolo “Con tùtto o bén che te véuggio”, di Luciano Lunghi e Arnaldo Rossi con regia di Daniele Pellegrino. Il programma della trentatreesima edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima” si chiude sabato 5 agosto a Villa Imperiale con il concerto dei cantautori Andrea Facco e Max Manfredi “Una scuola senza allievi”, un viaggio musicale nella canzone genovese d’autore con brani storici che hanno segnato un’epoca inframmezzati dalle composizioni originali dei due cantautori.

Biglietti

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 - 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.51144