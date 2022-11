Ultimi appuntamenti per il XIII festival "Testimonianze ricerca azioni" del Teatro Akropolis

Il XIII festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis si chiude domenica 13 novembre nella sede di Sestri Ponente (via Mario Boeddu 10) con gli ultimi tre spettacoli selezionati per quest’anno dai due direttori artistici Clemente Tafuri e David Beronio. Sono “Topolino” del Teatro Medico Ipnotico (ore 17), “How to_Just Another Boléro” di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio (ore 18.30) e l’anteprima di “Blatta” di Carlo Massari (ore 19) della C&C Company, secondo capitolo del progetto “Metamorphosis. Atti di metamorfosi contemporanea”.

Topolino è una creazione del Teatro Medico Ipnotico, un Teatro d’Arte di Burattini costituito da Patrizio Dall’Argine, la moglie Veronica Ambrosini, le figlie Virginia e Thea. Raccontano la storia del capocomico di una compagnia di burattini che è sul punto di chiudere la baracca. La fortuna ha smesso di sorridergli e il successo continua a voltargli le spalle. Decide perciò di diventare capitalista. Non sapendo da che parte iniziare chiede aiuto, e in baracca si materializza il pupazzo di Topolino, che gli dà tutti gli ingredienti necessari per la ricetta del successo, con lucido pragmatismo. Lo spettacolo ha vinto il Premio Benedetto Ravasio 2017.

In How To_Just Another Boléro di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, sulle note celebri del Boléro di Ravel si osserva un mutevole paesaggio di corpi all’interno di uno spazio limitato. Come animali in cattività, Emanuele Rosa e Melissa Cosseta si muovono costretti in una gabbia priva di sbarre, osservati dall’esterno come attrazioni in uno zoo. È il primo lavoro a quattro mani della coppia EM+, un percorso di ricerca e lavoro incentrato sulla questione del genere.

Il XIII festival Testimonianze ricerca azioni si conclude con l’anteprima di Blatta, secondo capitolo del progetto di ricerca triennale Metamorphosis, ideato e realizzato dal coreografo Carlo Massari. Un’indagine sulle trasformazioni, sul cambiamento, l’alterazione fisica e spirituale dell’essere, la ricerca della propria natura, identità, forma. L'uomo, animale pensante e dotato di una coscienza

individuale, messo in relazione con i suoi istinti più veri e la sua faccia più animalesca. Nell’assopimento, nel torpore, nella stasi, nelle debolezze del quotidiano, la bestia nel cuore è forse l’esplosione di cui abbiamo davvero bisogno per sentirci in qualche modo ancora vivi.

Biglietti

Intero singolo spettacolo: € 12

Ridotto singolo spettacolo: € 10 (under 28, over 65, Green Card, partner)

Ridottissimo bambini e ragazzi fino ai 17 anni: € 3

PASS GIORNALIERO (nominale)

Permette di assistere a due o più spettacoli di una singola giornata

al prezzo unico di € 15

I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI:

online su Mailticket; presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio dell'evento

La prenotazione può essere effettuata:

inviando un WhatsApp o telefonando al 329.1639577 con: nome, titolo, posti (es: Mario Rossi, Dodi 4); compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni spettacolo sul sito www.teatroakropolis.com