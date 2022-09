Tess Parks per la prima volta a Genova per il Lilith Festival

Prosegue la ricca programmazione degli eventi targati Lilith Festival 2022. Martedì 20 settembre Lilith Festival, Incadenza e DisorderDrama, per la prima volta insieme, sono onorate di portare a suonare a Genova la cantautrice Tess Parks con la sua band, nel suggestivo complesso del Chiostro di Sant’Andrea, in pieno centro storico. L’artista canadese con base a Londra, per la prima volta in concerto a Genova, presenterà, accompagnata dalla sua band, il nuovo album “And Those Who Were Seen Dancing” su Fuzz Club Records e Hand Drawn Dracula, pubblicato a maggio 2022.

I brani sono stati scelti e arrangiati tra il 2019 ed il 2021 a Londra, Toronto e Los Angeles ed il risultato è un disco che mescola la ‘spoken poetry‘ di Lydia Lunch e Patti Smith ad atmosfere che richiamano i Doors e, ovviamente, la psichedelia dei Brian Jonestown Massacre.

Il concerto fa parte della rassegna Mermaids ed è organizzato all’interno delle attività del Patto di Sussidiarietà del Sestiere Del Molo.

Nel corso degli anni, Tess Parks ha scritto oltre 70 libri di poesie (da cui trae i suoi testi), ha pubblicato tre dischi acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali in club sempre esauriti e si è guadagnata la fedeltà di una fanbase di cui solo una cult-leader sarebbe capace. Ha già ricevuto tutte le conferme che una giovane artista potrebbe desiderare, dai più importanti riconoscimenti della critica al supporto e alla condivisione del palco con alcuni dei più grandi eroi della musica rock (Paul ‘Bonehead’ Arthurs, Ride, Jesus and Mary Chain, The Dandy Warhols, ecc). È questo enorme talento che il leggendario tastemaker e forza creativa della Creation Records, Alan McGee, ha visto nella Parks quando l’ha scritturata per la sua etichetta, la 359 Records.

Con il sostegno di McGee, l’artista ha pubblicato il suo album di debutto, “Blood Hot“, nel novembre 2013, riscuotendo il successo della critica e l’immediata approvazione come “nuova regina del cool”. L’album alterna una lenta psichedelia a brani trascinanti. Non c’è un momento dell’album che non sia riconducibile o che non suoni come un classico senza tempo di cui si parlerà negli anni a venire (allo stesso modo in cui oggi si discute dei dischi dei Velvet Underground o dei My Bloody Valentine).

Non c’è da stupirsi che Tess Parks e il profeta del rock Anton Newcombe, leader dei Brian Jonestown Massacre, abbiano stretto una intensa collaborazione per i due dischi successivi. Il primo, “I Declare Nothing“, è stato pubblicato nel giugno 2018 con l’etichetta di Anton “a Recordings“, in esso emergono sia la naturale propensione di Tess per liriche asciutte che il caratteristico sound della chitarra di Anton. Non sorprende che l’album abbia ricevuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Tess Parks ha continuato a collaborare con Newcombe, scrivendo ed eseguendo diverse canzoni per i dischi dei Brian Jonestown Massacre, tra cui “Pish“, “Third World Pyramid” e “Dropping Bombs On The Sun“, oltre a prestare la sua voce al classico rivisitato “Fingertips“. Il secondo album, frutto della collaborazione, “Tess Parks and Anton Newcombe“, uscito nell’ottobre 2018, ha ricevuto la stessa notorietà e gli stessi consensi del precedente.