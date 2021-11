Il Tesoro di Genova: la visita guidata

La visita prevede una prima introduzione alla Cattedrale, per meglio contestualizzare la cospicua collezione di preziosissimi oggetti che a partire dal Medioevo andò a costituire il cosiddetto “Tesoro” della Cattedrale, oltre a focalizzare visivamente le diverse alternative allestitive che furono valutate nella prima metà del ‘900, quando si decise di passare dal tradizionale “Tesoro” custodito nelle sacrestie lignee a un vero e proprio “Museo” firmato da un architetto famoso, Franco Albini.

L’itinerario prosegue poi nei suggestivi ambienti ipogei del Museo vero e proprio, con particolare attenzione ai pezzi principali e maggiormente famosi: il Sacro Catino, ritenuto vero e proprio Santo Graal in cui Cristo poté consumare il suo ultimo pasto; la Cassa processionale del Corpus Domini, travagliato e bellissimo lavoro di oreficeria intrapreso nel sec. XVI e concluso quasi due secoli dopo a seguito di numerose traversie; la Croce degli Zaccaria, meravigliosa croce gemmata con cui venivano benedetti i Dogi genovesi; l’Arca delle Ceneri di San Giovanni Battista, sorta di tempietto gotico in argento cesellato e dorato realizzato nel sec. XV per condurre in processione le reliquie del Santo Patrono; e altre opere di grande interesse storico e artistico.

La biglietteria del Museo aprirà alle ore 15:00. Il costo è di € 10, comprensivo di biglietto d’ingresso al Museo. È necessaria la prenotazione al n. 010 2091863 o all’email prenotazioni.festigium@gmail.com. La visita si terrà con un numero minimo di partecipanti e prevede contingentamento. Obbligo di green pass e mascherina.

