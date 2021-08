I tesori di San Lorenzo: visita guidata serale alla scoperta del santo e della sua cattedrale tra storia e leggenda

Secondo la tradizione, è ancora un ragazzo, Lorenzo, quando viene imprigionato dall’imperatore Valeriano affinché consegni “tutti i tesori della Chiesa”: ma la risposta data dal giovane diacono stupisce i presenti e lo conduce verso il culmine della sua fede.

Oggi, i tesori di san Lorenzo sono le meravigliose opere d’arte a lui dedicate, incastonate come gemme preziose nel complesso monumentale della Cattedrale: il momento del confronto con l’imperatore negli affreschi di Lazzaro Tavarone nell’abside, il suo martirio raffigurato nelle tarsie lignee del coro cinquecentesco – visitabile eccezionalmente per l’occasione -, così come gli altri episodi dipinti nelle ante dell’organo secentesco del Duomo, realizzate da Giulio Benso e Andrea Ansaldo, e negli affreschi con i Fasti dei Canonici (risalenti al XVIII secolo) che decorano il piano primo del Chiostro dei Canonici. A concludere la visita, sarà prevista l’ascesa alla torre loggiata del Duomo per cercare di cogliere la scia di qualche stella cadente, che, come molti sapranno, secondo la tradizione sono legate a San Lorenzo perché ritenute anticamente le scintille sprigionate dalla fiamma del martirio, o secondo un’altra versione, le lacrime sgorgate dagli occhi del Santo. Per l'occasione sarà aperto anche il camminamento laterale dei tetti, sul lato di via Reggio, per giungere ai piedi della cupola.

Martedì 10 agosto h. 19:00 e h. 21:00

Sabato 14 agosto h. 21:00

Sabato 28 agosto h. 19:00 e h. 21:00

Costo 16 euro.

La biglietteria apre mezz'ora prima di ciascun tour.

Necessità di esibire il Green pass, oppure la certificazione del vaccino effettuato (prima dose), oppure la certificazione del tampone negativo di 48h. È necessario un abbigliamento consono al luogo sacro (no shorts e maglie senza maniche). È obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso.



