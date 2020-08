Tesori di Liguria: Moneglia classica con Alessio Bidoli

Dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni del Covid-19 che hanno costretto all'annullamento di molti concerti, torna ad esibirsi dal vivio il violinista Alessio Bidoli!

Giovedì 3 settembre, alle ore 21:30, Alessio sarà ospite insieme al pianista Luigi Moscatello nella manifestazione "Tesori di Liguria, Moneglia Classica" dove, nella cornice dell'Oratorio di Santa Croce, si esibirà in un repertorio diversificato. I compositori prescelti dal duo sono infatti la coppia Pugnani/Kreisler con "Tempo di Minuetto", Beethoven con la "Sonata in la maggiore n. 9, op. 47 “Kreutzer”", Brahms con la "Sonata in la maggiore n. 2, op. 100" e Ravel con "Tzigane, Rhapsodie de Concert".

Alessio Bidoli, violinista di origine milanese e attivo come interprete nel panorama della musica classica e contermporanea da oltre un ventennio, ha recentemente realizzato per Decca Italy un lavoro di ricerca sulla musica da camera di Nino Rota. Uscito il 28 febbraio 2020, l'album "Nino Rota: Chamber Works" - interpretato insieme a Bruno Canino al pianoforte, Massimo Mercelli al flauto e Nicoletta Sanzin all’arpa - contiene una selezione di opere attinenti alla sua produzione neoclassica come anche una trascrizione cameristica di brani tratti dalle musiche che compose per il cinema meno noto.

Programma:

Pugnani/Kreisler - Tempo di Minuetto

Beethoven - Sonata in la maggiore n. 9, op. 47 “Kreutzer”

Brahms - Sonata in la maggiore n. 2, op. 100

Ravel - Tzigane, Rhapsodie de Concert