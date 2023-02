Terza edizione della SwimmingTreffen

Nuotata non competitiva in sicurezza, presso la Spiaggia della Unione Sportiva Quarto della durata di un'ora. Colazione prima e pasta party con Vin Brulè per i partecipanti! Docce calde, musica cibo e sopratutto nuotata libera con percorso di 500 metri che verrà presidiato per un'ora dalla Società nazionale salvamento Sezione di nervi e dalle canoe della unione sportiva Quarto.

Info, regolamento e iscrizioni: https://www.freeswimmer.it/dettaglio.php?t=56