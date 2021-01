"Terrae Motus: per una filosofia della catastrofe": l'incontro online di Palazzo Ducale

Lunedì 15 febbraio alle 18,30 sul canale YouTube di Palazzo Ducale va in onda "Terrae Motus. Per una filosofia della catastrofe".

La relatrice, Lucrezia Ercoli, insegna Storia della Televisione (fenomenologia dei media) e Filosofia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Tra le sue pubblicazioni: Gli erranti di terra in terra, la figura del viandante in Hölderlin e Friedrich (Macerata, 2007); Processo a Galileo (Macerata 2010); Filosofia dell’Umorismo (Roma, 2013); è autrice della prima monografia filosofica su Curzio Malaparte dal titolo Philosophe Malgrè Soi. Curzio Malaparte e il suo doppio (Roma, 2011), con la quale ha vinto il premio di “Frascati Filosofia, Opera Prima”; per la casa editrice Mimesis ha pubblicato la monografia Filosofia della crudeltà. Etica ed estetica di un enigma (Milano 2014); per il melangolo ha pubblicato: Che la forza sia con te! Esercizi di Popsophia (Genova 2017).