La Terra di Mezzo: Reopasso, Biurca e Carrega do Diau

Reopasso, Biurca e Carrega do Diau. Sembrano nomi usciti dalla fantasia di J.R.R. Tolkien, come anche il Castello della Pietra che con i suoi torrioni di conglomerato non ha nulla da invidiare alla fortezza di Minas Tirith del regno di Gondor! La curiosità è tanta, non ci resta che scoprire lo strano paesaggio delle Rocche del Reopasso che s’innalza sopra le gole della media Valle Vobbia.

• Il sentiero va affrontato con attenzione, bisogna non soffrire di vertigini.

Il conglomerato rappresenta una costante di questo itinerario insolito che inizia a Crocefieschi, centro storico con interessanti palazzi nobiliari del Cinquecento. Dall’antico feudo dei Fieschi si sale verso la Cappella della Madonna della Guardia, si superano le pendici occidentali di Monte Castello fino a intravedere l’ardito profilo della Biurca. Passando ai piedi della severa guglia di “conglomerato di Savignone”, un sentiero sale senza difficoltà lungo il costone sud-occidentale, guadagnando la cima della Biurca e il vicino bivacco, in spettacolare posizione aerea. Qui, le inaccessibili pareti e l’isolamento hanno favorito la nidificazione del falco pellegrino che non è difficile veder volteggiare tra le rocche. Proseguendo si aggira a sinistra la Sedia del Diavolo per raggiungere le Rocche del Reopasso (1000 m), suggestivo punto panoramico per osservare il Castello della Pietra e le due guglie di roccia che emergono dal verde della Val Vobbia. L’area è ricompresa nell’Oasi del Reopasso che risulta di particolare interesse per la protezione dell’avifauna rupestre, dove peraltro è stata accertata per la prima volta in Liguria la nidificazione del Picchio rosso minore.

Scendendo ora sul versante marittimo, si abbandona la tormentata cresta sommitale e lungo tracce di sentiero si perviene al crocevia delle Rocche: si procede in ambiente verde ed ombroso, lungo la via che si ricongiunge al Colletto (810 m). Saliremo anche sulla panoramica vetta del Monte Castello (947 m), dove è ancora evidente il basamento di quella che era una storica torre di avvistamento dei Fieschi.

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:30 presso Crocefieschi, al parcheggio pubblico che si trova all’inizio di Via Lambaià

• Rientro fine escursione previsto per 16:30 circa. Prevediamo a fine escursione il “terzo tempo” per un momento conviviale e acquistare i buonissimi canestrelli di Crocefieschi ;)

• Difficoltà: Difficile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti).

• Dislivello: + - 400 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

• Pranzo al sacco

• Equipaggiamento consigliato: sono necessari gli scarponi ed equipaggiamento adeguati.