La "Terra di Mezzo" in Liguria: escursione all Rocche del Reopasso con "merenda degli anelli"

Un itinerario guidato impegnativo che attraversa un mondo inaspettato, fatto di storie, magie e sapori. L’escursione verso le Rocche del Reopasso è sconsigliata a chi soffre di vertigini, perché sarà dettata da tormentate creste rocciose, ma anche dai sapori della Chef in Natura Laura Barbieri. Il Trekking Promoter, la Guida Ambientale e la “Chef in natura”: saranno loro a condurre i partecipanti dall’adrenalina della Terra di Mezzo agli aromi e profumi della cucina.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

"La Terra di Mezzo esiste davvero ed è una tormentata cresta rocciosa che corre per un chilometro a cavallo tra le valli Vobbia e Seminella. Lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien si sarà forse ispirato a questi luoghi per scrivere “Il Signore degli Anelli”, pietra miliare del genere fantasy? Il 7 novembre andrete alla ricerca del potente anello creato da Sauron, sul lato più severo e appartato del Parco regionale dell’Antola!

Reopasso, Biurca e Carrega do Diau sembrano nomi usciti dalla fantasia di J.R.R. Tolkien, come anche il Castello della Pietra che con i suoi torrioni di conglomerato non ha nulla da invidiare alla fortezza di Minas Tirith del regno di Gondor! La curiosità è tanta, non vi resta che scoprire lo strano paesaggio delle Rocche del Reopasso che s’innalza sopra le gole della media Valle Vobbia. In premio a questo viaggio lungo le Terre di Mezzo, esplorerete nell’area pic-nic anche i nuovi sapori della Chef in Natura, invitanti, ricchi e golosi!"

L'itinerario

"Il conglomerato rappresenta una costante di questo itinerario insolito che inizia a Crocefieschi, centro storico con interessanti palazzi nobiliari del Cinquecento. Dall’antico feudo dei Fieschi si sale verso la Cappella della Madonna della Guardia, si superano le pendici occidentali di Monte Castello fino a intravedere l’ardito profilo della Biurca. Passando ai piedi della severa guglia di “conglomerato di Savignone”, un sentiero sale senza difficoltà lungo il costone sud-occidentale, guadagnando la cima della Biurca e il vicino bivacco, in spettacolare posizione aerea. Qui, le inaccessibili pareti e l’isolamento hanno favorito la nidificazione del falco pellegrino che non è difficile veder volteggiare tra le rocche. Proseguendo si aggira a sinistra la Sedia del Diavolo per raggiungere le Rocche del Reopasso (1000 m), suggestivo punto panoramico per osservare il Castello della Pietra e le due guglie di roccia che emergono dal verde della Val Vobbia. L’area è ricompresa nell’Oasi del Reopasso che risulta di particolare interesse per la protezione dell’avifauna rupestre, dove peraltro è stata accertata per la prima volta in Liguria la nidificazione del Picchio rosso minore.

Scendendo ora sul versante marittimo, si abbandona la tormentata cresta sommitale e lungo tracce di sentiero si perviene al crocevia delle Rocche: si procede in ambiente verde ed ombroso, lungo la via che si ricongiunge al Colletto (810 m). Salirete anche sulla panoramica vetta del Monte Castello (947 m), dove è ancora evidente il basamento di quella che era una storica torre di avvistamento dei Fieschi. Al ritorno verso Crocefieschi, piatti, bicchieri e posate saranno le vostre dotazioni per un assaggio di emozioni culinarie".

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 7 novembre

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la Merenda degli Anelli che fa parte dell’esperienza outdoor

Quota “Merenda degli Anelli”: 12 euro Lo spirito artigianale che ha pervaso la chef Laura Barbieri ci porterà a scoprire dolci nel gusto e nell’aspetto:

• Budino al forno, rum e nocciole – Squisito dolce al cucchiaio! Se si chiudono gli occhi la memoria va alla nostra infanzia, quando la nonna lo preparava era una festa! Senza glutine e lattosio.

• Sacripantina – Dolce a strati di creme e pan di Spagna bagnato di Marsala e rum una vera goduria!

• Torta di mele – Una delle torte più amate, un sapore rassicurante , una consistenza che si scioglie in bocca! Un profumo inconfondibile di cose buone! Senza glutine e lattosio.

Nel costo è compresa anche la bevanda (CocaCola, oppure Estathé e soprattutto vino passito / Vin Santo e Moscato).



Iscrizione obbligatoria entro le ore 21:00 di Giovedì 4 Novembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente. L’evento verrà confermato entro le ore 16:00 di Venerdì 5 Novembre e solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.



Appuntamento: ore 10:00 presso Crocefieschi, al parcheggio pubblico che si trova all’inizio di Via Lambaià (per chi proviene da Busalla, si supera il paese restando sulla SP12 e, un centinaio di metri dopo, si trova il grande parcheggio presso un tornante, a destra). Guardare con attenzione le foto allegate e il link specificato qui sotto, nella voce “Come arrivare al luogo dell’appuntamento”. Impostare sul navigatore: Parcheggio pubblico, Unnamed Road,16010, Crocefieschi GE



Rientro alle auto fine escursione previsto per le ore 15:30 - 16:00 circa. A fine escursione ci sposteremo nell’area pic-nic per la Merenda degli Anelli a cura della Chef in Natura Laura Barbieri.



Pranzo al sacco



Difficoltà: EE (Escursionisti esperti). Itinerario che si svolge su sentiero in parte stretto e roccioso, dove sono previsti brevi passaggi non problematici e non esposti (non necessitano l’utilizzo di equipaggiamento specifico). L’itinerario richiede comunque una certa esperienza in montagna e non bisogna soffrire di vertigini.



Dislivello: + - 400 metri



Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.



Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponi obbligatori.

