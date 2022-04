Terra Fest con chef e produttori 'green'

Venerdì 22 aprile a Eataly Genova si celebra la Giornata Mondiale della Terra con una grande serata in onore della sostenibilità e della biodiversità: Terra Fest! è un'esperienza speciale all'interno del punto vendita, che per una sera si vestirà a festa.

Dalle 20 tutto il negozio si trasformerà in un grande percorso enogastronomico costellato di piccoli produttori virtuosi e sostenibili, di chef attenti alla provenienza e ai metodi produttivi delle materie prime, di prodotti gustosi preparati nel rispetto dell'ambiente, in un viaggio all'insegna del buon cibo e del buon bere, sia per il gusto che per la Terra.

Per l’occasione, saranno allestite oltre 20 postazioni presso le quali assaggiare le proposte preparate dagli chef e dai produttori, 5 punti bere, e uno spazio per l’intrattenimento musicale.

Si potranno gustare salumi e formaggi locali, tra cui alcuni presidi Slow Food, verdure ed erbe aromatiche coltivate con tecniche innovative che permettono di ridurre lo spreco dell’acqua, ma anche dolci tipici preparati con gli ingredienti tradizionali.

Immancabili le eccellenze del Mercato di Eataly: dai prodotti a base di farina biologica sfornati dalla Panetteria, alle proposte della Macelleria con le carni de La Granda, Consorzio che alleva bovini nel rispetto del benessere animale, ben scandito nel nuovo disciplinare.

Non si fanno attendere le proposte degli chef: da gustare il finger a base di pesce affumicato pescato e lavorato direttamente dallo chef Lorenzo Dasso del ristorante Da Raieu di Cavi di Lavagna. Da Genova, lo Chef Giovanni Rocca della Osteria della Foce delizierà con uno stuzzichino preparato con soli ingredienti locali.

Grazie alla collaborazione con Chic - Charming Italian Chef – all’evento parteciperanno anche lo chef consultant Pier Giorgio Parini, lo chef Stefano Ciabarri, co-chef di Stefano Masanti a Il Cantinone e Giovanni Senese della Pizzeria Senese di Sanremo.

Completano l’offerta le proposte della cucina di Eataly, attenta alla stagionalità e alla provenienza delle materie prime, e dell’Executive Chef de Il Marin Marco Visciola.

In abbinamento al cibo, per l’occasione saranno presenti anche i vini Triple A (Agricoltori Artigiani Artisti). E poi le Birre della Filiera Agricola Italiana, il sidro, il Basanotto e il caffè sostenibile.

All’intrattenimento penserà l’Orchestra Terra Madre, un progetto basato sul dialogo musicale ed interculturale, per celebrare l’incontro e la diversità attraverso i suoni e le tradizioni dei popoli della Terra.

Presente anche Slow Food con la Condotta di Genova Giovanni Rebora in rappresentanza dei valori di “buono, pulito, giusto”, con cui Eataly Genova collabora costantemente per la divulgazione delle piccole realtà locali.

Il biglietto di ingresso della serata è di 55€, ma si può acquistare al prezzo speciale di 45€ fino al 12 aprile, ed include l’ingresso e le consumazioni in tutte le postazioni food e drink.

