"Tender", in piazza Valoria lo spettacolo di e con Miss Drag Queen Italia

"Tender - Spartito dissonante per una drag queen", il 4 agosto alle ore 21 in piazza Valoria a Genova, è la storia di uno spettacolo che doveva essere ma non è, un solo che nasce e cresce davanti agli occhi degli spettatori, grazie agli spettatori. Dietro parrucche, make up e un’apparente continua improvvisazione, Ava Hangar, il personaggio drag di Riccardo Massidda (Miss Drag Queen Italia 2019), porta avanti una riflessione sulla difficoltà di dare forma concreta alle idee e ai sogni, passando attraverso un'analisi tutta personale sull’arte del drag, sulle relazioni di coppia e le app per incontri.

Utilizzando tecniche proprie del drag e attingendo da altri linguaggi (canto, DJ, Stand-up Comedy), Tender sviluppa un rapporto di intimità tra Ava e il pubblico che influenza e determina l’andamento di ogni singola replica trasformando il pubblico in un protagonista diretto dello spettacolo.

Riccardo Massidda, in arte Ava Hangar, in questo spettacolo è definito dalla stampa internazionale come il perfetto punto di incontro tra Sylva Koscina e Marisa Laurito, acclamato e richiestissimo col suo perfetto equilibrio tra irriverenza e puro entertainment non tralasciando quello spirito da pasionaria queer che non guasta mai.