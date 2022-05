"Una tenda nella città. Una chiesa in uscita" al Porto Antico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Cosa emerge dall'ascolto dei primi 10mila genovesi coinvolti dal cammino sinodale? Sabato 28 maggio dalle 9,30 è organizzato un grande incontro aperto a tutte e tutti, nel cuore della città, sotto il tendone del Porto Antico, per conoscere i primi risultati del Sinodo voluto da Papa Francesco, per una "chiesa in uscita". Evento a cura del Cammino Sinodale della Chiesa e della Città di Genova - Arcidiocesi di Genova.

Spazio a racconti, musica, esperienze, reading e confronti per aprire sogni, visioni, confronti sul futuro di Genova, come chiesa e come città.

Conducono Carla Peirolero e don Roberto Fiscer. Introduce Mauro Pirovano.

Conclude padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

Con interventi artistici e testimonianze dalla città.