La favola di Fanta-ghirò raccontata dagli artisti della compagnia Temps Clar

La Compagnia dei Temps Clar APS presenta il 24 settembre a Casa Luzzati la favola Fanta-ghirò, con il sostegno del Comune di Genova. I Temps Clar nascono nel 2018 da un gruppo di giovani artisti genovesi di varia provenienza, dalle scuole di teatro a quelle di danza e di musica, che, animati dalla voglia di raccontare e far rivivere i miti e le leggende del passato, realizzano spettacoli dal sapore magico. In un momento in cui lo spettacolo è focalizzato su linguaggi di ricerca e avanguardia, i Temps Clar realizzano un teatro puramente narrativo e che riporta in vita la tradizione utilizzando un linguaggio contemporaneo: è un teatro giovane scritto e interpretato da giovani. La magia delle favole rivive attraverso un racconto divertente e giocoso che coinvolge un pubblico di tutte le età. Il racconto si anima di musica, canti, danze e acrobazie per coinvolgere e incantare il pubblico in uno spettacolo totale.

“Siamo partiti 4 anni fa accettando la proposta di preparare una serie di fiabe medievali per una delle più grandi rievocazioni storiche delle Marche, le Feste Medievali di Offagna, - dichiara Isabella Loi, attrice e regista - e ci siamo innamorati del mondo dell’immaginario e del fantastico.”

“Negli ultimi anni abbiamo voluto mettere in scena – continua Elisa Porzio, attrice e scrittrice – fiabe e miti della tradizione ma interpretandoli alla nostra maniera, creando suggestioni, giocando e reinventando i vari personaggi.”

“Quest’anno abbiamo pensato di portare in scena la favola di Fanta-ghirò, una fiaba tipica della tradizione italiana. – termina Antonella Cotta Ramusino, presidente di Temps Clar – e abbiamo voluto fortemente realizzarla a Casa Luzzati per l’indubbia vicinanza dell’artista al mondo del fantastico e dell’immaginario”.

La favola narra di un re con tre figlie femmine, di cui la più piccola è una ribelle pronta a tutto. Questo re, in ambasce in quanto in guerra con il regno vicino e preoccupato perché essendo anziano non sarebbe stato più adatto alla battaglia, invia le sue figlie come generali dell’esercito a patto che non abbiano pensieri femminili. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ecco che Fanta-ghirò riesce, mascherando il suo aspetto, a riportare la pace nel suo regno.