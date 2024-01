Apre a Palazzo Ducale la mostra “Il Tempo e lo Sport. Le società centenarie della Liguria”

Verrà inaugurata venerdì 12 gennaio alle ore 17 “Il Tempo e lo Sport. Le società centenarie della Liguria”, la mostra promossa dal CONI Comitato Regionale Liguria, che aprirà gli eventi di Genova “Capitale europea dello Sport 2024”.

L’esposizione – visitabile dal pubblico dal 13 gennaio all’11 febbraio nella Sala Liguria di Palazzo Ducale di Genova – ripercorre la storia dei quasi cento sodalizi sportivi della Liguria che sono stati fondati a partire dal 1851 ed ancora sono in attività nelle varie discipline sportive, dal canottaggio all’alpinismo, dal calcio alla ginnastica fino al ciclismo, all’atletica, alla vela, al tennis. Il territorio della Liguria ha sempre avuto eccellenze negli Sport, nati da attività ludico amatoriali, addestramenti militari e da dopolavoro di aziende del territorio per diventare attività agonistiche di alto livello.

La mostra

In tutto 17 pannelli con immagini e documenti provenienti dall’archivio del CONI Liguria e dall’archivio delle società centenarie. Nella prima sala i pannelli illustrano le origini dei vari Sport legati ai quattro filoni: addestramento militare, attività ludica, dopolavoro e luoghi religiosi; le prime Olimpiadi del 1896 ad Atene che promossero la pratica degli sport, nel 1914 la nascita del CONI con lo scopo di coordinare la preparazione atletica in vista delle competizioni olimpiche; il periodo della Belle époque dove la pratica diventa occasione mondana e di passatempo per il tempo libero. I due conflitti bellici incidono profondamente nella vita delle associazioni, il primo per le perdite degli atleti che muoiono in guerra, gli stadi di calcio sono infatti ancora adesso intitolati a caduti della Grande Guerra, Luigi Ferraris a Genova, Alberto Picco a La Spezia, e la seconda per le distruzioni del territorio, delle sedi e degli impianti. La fase del dopoguerra vede le società riorganizzarsi e adeguarsi alle nuove normative. Nella seconda sala i pannelli sono suddivisi per tipologia sportiva: Canottaggio; Vela; Nuoto e Pallanuoto e Pesca; Alpinismo e sci; Atletica, Ginnastica, Boxe; Tennis; Calcio; Automobilismo e Ciclismo; Ippica e Bocce; Tiro a segno.

La mostra, curata da Roberta Ruggia Barabino e Massimo Enzo Maria Sotteri, è accompagnata da un programma di incontri che si terranno alle ore 16:30 nella Sala delle Donne di Palazzo Ducale. Alle ore 16 in concomitanza con gli incontri collaterali i curatori accompagneranno i visitatori della mostra in una visita guidata.

Sabato 13 gennaio – ore 16:30

Museo virtuale delle Testimonianze Storiche delle Associazioni Sportive Centenarie d’Italia

Presentazione di Bruno Gozzelino, Presidente UNASCI, Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane. Interventi di Patrizia Longo segretaria generale nazionale UNASCI, e di alcuni Presidenti delle Società Centenarie in Liguria.

Sabato 20 gennaio – ore 16:30

Emigrazione e sport, una storia affascinante

Presentazione di Paolo Masini, Presidente Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana Commenda di Prè Genova. Interventi di Andrea Pedemonte e Romina Deprati, Ricercatori MeiSport. Sono previsti video interventi degli storici dei club sportivi internazionali nati dall’emigrazione ligure.

I racconti di sport degli emigrati italiani come fotografia della realtà dei nostri connazionali all’estero. Dal Inghilterra a Genova, storia del Real Genova Hockey Club ora Superba Hockey nella ricorrenza dei 50 di fondazione. Interviene il past President Marco Cabona.

Sabato 3 febbraio – ore 16:30

C’era una volta il mitico Palasport

Presentazione di Antonio Micillo, Presidente CONI Liguria.

Interventi di Roberta Ruggia Barabino e Massimo Enzo Maria Sotteri, curatori della pubblicazione e della mostra tenutasi a palazzo Ducale nel 2019, sulla storia dell’edificio a partire dal concorso di progettazione, i progettisti, la costruzione e poi i numerosi eventi nell’ambito dello Sport, della Musica e delle Esposizioni.

Ingresso libero

Orari: lun-ven 10-19; sab e dom 11-18

Info: www.palazzoducale.genova.it