Il Tempo dei Presepi: la pandemia non ferma il Natale a Genova

La pandemia di covid-19 non ferma il Natale a Genova, e dunque torna il Tempo dei Presepi, con i presepi storici e artistici della tradizione che vengono allestiti nelle chiese o negli oratori.

Il programma “Il Tempo dei Presepi”, che valorizza la ricca tradizione presepiale genovese, offre numerose e suggestive proposte: allestimenti di presepi storico-artistici d’eccellenza nazionale, tradizionali, scenografici, paesaggistici, meccanici, antichi, moderni e tanto altro.

Ecco l'elenco dei presepi in programma a Genova e dintorni fino ad ora

Tra i Presepi in mostra in città e in villa

Oratorio di Sant’Ambrogio

Via Poerio – Genova/Voltri

Mostra – I Presepi di Voltri

La mostra di presepi espone presepi di varie tipologie, forme e materiali, nelle sezioni dedicate ai bambini e agli adulti Una particolare attenzione è dedicata ai presepi ambientati a Voltri e dintorni.

25 dicembre 2020/10 gennaio 2021

Orario: feriali, 15:30/18:30; festivi, 10:00/12:00 - 15:30/18:30

A cura di: Confraternita Sant’Ambrogio di Voltri

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova

Viale IV Novembre 5, Ingresso da via Bartolomeo Bosco, dietro Palazzo di Giustizia

L’arte del presepe

“PresepiAmo” è un viaggio alla scoperta di storie, tradizioni, racconti popolari sulle esperienze presepiali della Liguria con un’attenzione particolare ai conventi dei cappuccini. Sarà l’occasione per ammirare la varietà di presepi che è nata nella nostra Regione attraverso i secoli e la diversità di materiali utilizzati in base al territorio. Si scopriranno statuine in legno, in terra cruda o cotta, in carta incollata, in gesso, inserite in scenografie che riproducono luoghi antichi con materiali innovativi. Non mancherà l’ormai famoso presepe meccanico dei cappuccini, realizzato da Franco Curti all’inizio del Novecento, che vedrà la visita contingentata per il rispetto delle normative anti Covid19. Ma come sempre il “presepe” non è solo statuine, ma anche arte pittorica, infatti gli allestimenti presepiali saranno accompagnati da una galleria d’arte dedicata al Natale con artisti del barocco genovese

12 novembre 2020/2 febbraio 2021 SALVO DIVERSE INDICAZIONI DOVUTE AD EMERGENZA SANITARIA COVID

Orario: dal Martedì alla Domenica 15:00/18:30. Giovedì anche al Mattino 10:00/13:00. Giorno di chiusura settimanale Lunedì

Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio aperto anche al mattino 10:00/12:00 (escluso il Lunedì)

Ingresso: 3 euro comprensivo di visita al Presepe meccanico e alla mostra PresepiAmo Visite guidate: visite guidate su prenotazione, numero di telefono 0108592759 anche fuori dall’orario di apertura.

Soggetto organizzatore: Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova. Soggetto curatore: Luca Piccardo, Daphne Ferrero

Presepi di interesse storico artistico

Chiesa della SS. Concezione (Convento Santo Padre)

Piazza dei Cappuccini, 1

Presepio storico-artistico con statuine del Maragliano e scuola genovese e napoletana 25 dicembre 2020/2 febbraio 2021

Orario: feriale/festivo (dal 25 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021), 9.30/12.00 – 15.00/18.00

feriale/festivo (dal 7 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021), apertura su richiesta

Chiesa di San Matteo

Piazza San Matteo

Presepe tradizionale

8 dicembre 2020/ 2 febbraio 2021

Orario: feriali, 15.00/19.00 (lunedì chiuso) festivi, 09.00 - 12.00

Chiesa di Sant’Anna

Piazzetta Sant’Anna

Unico presepe napoletano rappresentato in una Chiesa genovese – permanente stile ‘700

Rappresentazione della nascita di Gesù e dell’Annuncio dell’Angelo Gabriele

Orario: tutti i giorni compresi festivi, sabato e domenica

Dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Convento di Nostra Signora del Rifugio in Montecalvario (Suore Brignoline)

Viale Virginia Centurione Bracelli, 13

Presepe napoletano di grandi figure a manichino ligneo articolato databili alla fine del XVII secolo.

24 dicembre 2020 / 2 febbraio 2021

Soggetto organizzatore: Suore Brignoline

Soggetto curatore: Madre Daniela Burol Orario: tutti i giorni, 9.00/12.00 - 14.30 /19.00

Monastero delle Clarisse Cappuccine

Via Domenico Chiodi, 55

Presepe di Greccio

Statue d’epoca: Presepe antico con artistiche statuette del ‘700, ambientate in uno scenario preparato dal Prof. Ettore Mazzini, grande amico e benefattore del Monastero

24 dicembre 2020 / 2 febbraio 2021

Orari: feriali, 9.30/11.30 – 15.00/17.00

festivi, 9.00/10.00 – 15.00/17.00 – 17.30/18.30

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Largo Pertini, 4

Natale in Museo – immagini della Natività nelle collezioni del Museo dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti

Accanto al presepe di J.B. Cetto (sec. XVIII), un capolavoro della ceroplastica settecentesca, l’esposizione propone una serie di dipinti e una selezione di opere diverse (disegni, incisioni, maioliche, calchi in gesso) tutte ispirate al tema della natività.

Opere databili tra il XVII e il XIX, normalmente conservate nei depositi, anche per ragioni conservative, e che documentano la ricchezza e la varietà delle collezioni della Ligusticamentano. 15 dicembre 2020 / 15 gennaio 2021

Soggetto organizzatore: Museo Accademia Ligustica

Soggetto curatore: Giulio Sommariva

Orari: da martedì a domenica, 14.30/18.30 (Chiuso 25 e 26 dicembre 2020, 1 gennaio 2021)

Chiesa di San Barnaba

Piazza San Barnaba, 29

Presepe con figure genovesi della scuola del Maragliano e altre (secoli XVIII e XIX)

con riferimenti all’attuale situazione della pandemia che diventano un mezzo per riflettere insieme su una tragedia che sta cambiando le nostre abitudini

24 Dicembre 2020/ 2 Febbraio 2021

Orario: festivo 09:30/13:00; 15:00/19:00

feriale 15:00/19:00

Chiesa Parocchiale Santa Caterina V.M. Begato Oratorio NS del Rosario

Piazza Don Mantero adiacente alla Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina V.M.Begato, capolinea AMT 272

“Presepe artistico degli amici del Presepe di Begato”

In un’ambientazione che richiama fortemente il paesaggio della Val Polcevera preindustriale, quando veniva descritta come “il giardino della Liguria”, il Presepe è animato da figuranti in costume d’epoca. Statuine dei secc. XVII – XX. Restauro eseguito da: Istituto Prof. Civico Duchessa di Galliera, Laboratorio Regionale di Restauro tour virtuale pagina fb

25 dicembre 2020\2 febbraio 2021

Orario: dal 25/12/2020 al 06/01/2021 pomeriggio 15:00/18:0

dal 07/01/2020 al 03/02/2021 Sabato e Domenica 15:00/18:00 Soggetto organizzatore: Amici del Presepio di Begato

Sponsor: Confraternita NS del Rosario Begato

Parocchia Santa Caterina V.M. Begato Sogetto curatore: Elio Mangini

Ingresso gratuito

Oratorio della Chiesa N.S. Rosario

P.za Don Mantero, adiacente alla Chiesa Parrocchiale di S. Caterina V.M. Begato – capolinea AMT 272

Genova/Rivarolo

Presepe Artistico degli Amici del Presepe di Begato

In una ambientazione tradizionale che richiama fortemente il paesaggio della Val Polcevera preindustriale, quando veniva descritta come “Il giardino della Liguria”, il Presepe è animato da figuranti in costumi d’epoca. Statuine dei secc. XVII – XX

Restauro eseguito da: Istituto Prof. Civico Duchessa di Galliera, Laboratorio Regionale di Restauro. Tour virtuale sulla pagina fb

25 dicembre 2020/10 gennaio 2021

Orario: festivi e domeniche 10:00/12:00 - 15:00/18:00

venerdì e sabato 15:00/18:00

chiuso negli altri giorni

Soggetto organizzatore: Gruppo Amici del Presepe di Begato Soggetto curatore: Elio Mangini

Sponsor: Confraternita NS Rosario – Begato

Parrocchia S. Caterina V.M. Begato

Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara (La Madonnetta)

Salita Madonnetta, 5

Presepe permanente composto da cento figurine di G.B. Gaggini, A. Maragliano, Pedevilla, De Scopt

Orario: feriali10.00/12.00 - 15.30/16.30 -17.30/18.30

festivi: 10.00/11.00 - 12.00/12.45 - 15.00/16.30 - 17.45/18.30 26 dicembre 2020: 09.00/20.00

Ingresso: Offerta libera

Visite guidate: previa prenotazione, al mattino ore 09.00/12.00 (se il Santuario fosse chiuso, si prega di suonare al Convento); pomeriggio ore 16.00/17.00

Soggetto organizzatore: Padre Eugenio Cavallari

Presepi tradizionali, meccanici, classici, antichi, moderni, contemporanei a Genova

Sede dell’Associazione “A Compagna”

Piazza della Posta Vecchia, 3

Presepe genovese

Questo presepe di costruzione artigianale vuole ricordare i presepi familiari di un tempo, è ambientato sulle alture di Genova nel primo Ottocento ed è arricchito da personaggi storici e della tradizione

8 dicembre 2020- 6 gennaio 2021

Orario: lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 17

Basilica S. Maria delle Vigne

Piazza delle Vigne

Presepe artistico ligneo moderno

Realizzato a cura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

08 dicembre 2020– 2 febbraio 2021 Orario: tutti i giorni, 08:00/ 19:00 Soggetto organizzatore: Parrocchia Soggetto Curatore: Parrocchia

Basilica S. Maria delle Vigne

Piazza delle Vigne

Presepe tradizionale

Presepi etnici provenienti da tutte le parti del mondo 08 dicembre 2020– 2 febbraio 2021

Orario: tutti i giorni, 08:00/19:00

Soggetto organizzatore: Parrocchia

Soggetto Curatore: Parrocchia

Cattedrale di San Lorenzo

P. zza San Lorenzo

Presepe con figure napoletane (XVIII sec.)

24 dicembre 2020 (dopo la Santa Messa di mezzanotte)/17 gennaio 2021 Orario: giorni feriali: 09.00/11.45 e 15.00/17.45

domenica e festivi: 11.15/12.00 e 15.00/17.45

Ingresso: gratuito



Parrocchia San Pietro Apostolo Di Pino

Via alla Chiesa di Pino, 28

Presepe meccanizzato

20 dicembre 2020 – 20 gennaio 2021

Soggetto organizzatore: Parrocchia San Pietro Apostolo di Pino

Chiesa di Santa Maria della Vittoria

Via San Bartolomeo del Fossato, 135

Presepe tradizionale realizzato dai volontari della Parrocchia con statuine animate 8 dicembre 2020/2 febbraio 2021

Orario: tutti i giorni, 8.00/18.30

Ingresso: gratuito

Santuario di Nostra Signora del Gazzo

Piazza Nostra Signora del Gazzo, 2

Segui le zampogne – Presepe allestito all’esterno del Santuario di N.S. del Gazzo

"Segui le zampogne” è lo storico presepe dell’Associazione Amici del Chiaravagna realizzato con figure dipinte in compensato marino collocate sulla sommità del Monte Gazzo e dirette alla scena della natività posizionata di fianco alla chiesa

12 dicembre 2020/17 gennaio 2021

A cura di: Associazione Amici del Chiaravagna onlus

Chiesa di N. S. di Lourdes e di San Bernardino

Via Mura di San Bernardino, 15

Presepe tradizionale

25 dicembre 2020/ 2 febbraio 2021

Orario: feriali 07:00/18:00

festivi 09:00/17:00

Soggetto organizzatore: Uomini della Parrocchia Soggetto curatore: Uomini della Parrocchia Ingresso: libero (eventuale offerta spontanea)

Chiesa di San Filippo Neri

Via Lomellini

Presepe tradizionale

20 dicembre 2020/ 2 febbraio 2021

Orario: feriali, 09.00\12.00 e 16.30-19.00ù

festivi, 09.00\11.30 e 17.30\19.00

soggetto organizzatore: Congregazione dell’Oratorio soggetto curatore: Congregazione dell’Oratorio

Chiesa di San Siro

Via San Siro

Presepe Tradizionale

25 dicembre 2020/ 2 febbraio 2021

Orario: feriali 08.30/12.00 e 16.00/19.00

festivi 09.30/12.00 e 17/00/19.00

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova

Viale IV Novembre, 5, ingresso da Via San Bartolomeo Bosco dietro Palazzo di Giustizia

Presepe biblico animato di Franco Curti

Questo presepe ha oltre 70 anni di storia nel corso dei quali è stato esposto nelle principali città del nord-Italia. Realizzato negli anni trenta del ‘900 da un artigiano di Carmagnola, Franco Curti, ha una superfice di 40 metri quadrati e si conserva ancora con tutti i suoi meccanismi originali. Il presepe, composto dalla ricostruzione di Betania, Gerusalemme e Betlemme al tempo di Gesù, con i cinque quadri meccanici delle Profezie, conta oltre 150 personaggi in movimento, cadute d’acqua, vedute panoramiche orientali, degradanti cambi di luce e un sottofondo musicale.

12 novembre 2020/ 2 febbraio 2021 SALVO DIVERSE INDICAZIONI DPCM EMERGENZA SANITARIA

Orario: dal Martedì alla Domenica 15:00/18:30; Giovedì anche al Mattino 10:00/13:00; Chiuso lunedì

Dal 22 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 anche al mattino 10:00\12:00 escluso il lunedì visite guidate su prenotazione, numero di telefono 0108592759 anche fuori orario di apertura Ingresso: 3 euro comprensivi di accesso al Presepe Meccanico e alla mostra PresepiAmo Soggetto organizzatore: Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova.

Soggetto curatore: Daphne Ferrero e Luca Piccardo

Santuario di Nostra Signora del Monte

Salita Nostra Signora del Monte, 15

Santuario Nostra Signora del Monte, presso l’Oratorio

“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele” (Mt 2,6) Ambientazione medievale

25 dicembre 2020/ 2 febbraio 2021

Orario: tutti i giorni 10.00/12.00; feriale 15.00/18.00;

Sabato e domenica 15.00/19.00

Presepi nel genovesato

Museo Civico Andrea Tubino

Piazza Castello, 2 – Masone (Genova)

Grande presepe meccanizzato

Ricostruzione di Masone del 1920- 1930, con circa 120 movimenti 8 dicembre 2020/14 febbraio 2021

Orario: Tutti i sabato e domenica 15.30/18.30

Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tutti i giorni 15.30/18.30 Ingresso gratuito