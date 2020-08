I Templari e i Cavalieri di Malta: tour condotto da guida abilitata

Mercoledì 12 agosto alle 21 Genova Cultura organizza la visita turistica "I templari e i cavalieri di Malta". Esistono testimonianze perdute che continuano a costituire le radici della cultura occidentale e della sua specifica identità. Una storia delle tante è quella degli uomini dell’Ordo Pauperorum Commilitonum Christi Templique Salomonici, conosciuti ai più come Templari. I Cavalieri Templari, furono protagonisti di una vasta epopea nel Medioevo che finì tragicamente per il combinato disposto dell’azione del re di Francia Filippo il Bello e dal Papa Sisto V, il quale a partire da Venerdì 13 Ottobre 1307 imprigionarono, torturano e arsero sul rogo la stragrande maggioranza dei cavalieri, compreso il loro gran maestro, Jacques de Molay.

I Templari furono un vero paradosso: non esattamente Religio, Ordine monastico, bensì Militia, Ordine religioso che ammetteva nelle sue fila dei combattenti, al pari degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme (oggi sopravvissuti come Ordine di Malta), degli Ospitalieri tedeschi consacrati a Maria (i “cavalieri teutonici”) e di alcuni Ordini nati nel mondo baltico nonché nella Penisola iberica. Erano figli della necessità: chiamati a presidiare paesi in guerra e a fronteggiare milizie non cristiane mentre le forze cristiane erano drammaticamente inferiori alla bisogna, dovevano combattere.

Fra loro c’erano quindi fratres ch’erano sacerdoti e attendevano al loro sacro ministero, ma anche altri che invece erano milites, cavalieri, quindi guerrieri, e altri ancora servientes, “sergenti”, fratelli “laici” addetti ai lavori più umili e faticosi e ai servizi militari secondari.

