Tedua in concerto a Genova, tour per il nuovo album “La Divina Commedia”

Reduce da un successo dopo l'altro, il rapper genovese Tedua fa tappa nella sua città per un grande concerto in programma sabato 11 novembre all'RDS Stadium. L'artista porterà sul palco il suo ultimo progetto La Divina Commedia, che ha debuttato al vertice della Classifica FIMI Album venendo certificato doppio disco di platino in sei settimane. L'album comprende collaborazioni con vari artisti, tra cui Sfera Ebbasta, Salmo, Federica Abbate, Geolier, Lazza, Guè, Marracash, Bnkr44, Rkomi e Bresh.

Fin dai suoi primi lavori, Tedua ha studiato ed esplorato la musica drill, un sottogenere della musica rap-trap, fino a diventarne uno degli esponenti più apprezzati in Italia. Il successo arriva con i primi due album, entrambi certificati doppio disco di platino: Orange County California e Mowgli. Nel 2022 è apparso nel film L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, riscuotendo consensi di pubblico e critica per il suo debutto nel cinema. Nello stesso anno torna sulle scene musicali dopo un anno e mezzo di silenzio con Lo-fi For U, certificata disco d'oro. Biglietti disponibili su Ticketone.

foto: fb@teduaufficiale