Torna al Teatro della Tosse “La tragica storia del dottor Faust”

Dal 19 al 21 gennaio alle ore 20:30 torna in scena nella Sala Agorà “La tragica storia del dottor Faust”, regia di Giovanni Ortoleva e produzione della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Lo spettacolo ritorna a Genova, dopo Pordenone, Firenze e Reggio Emilia prima di proseguire la tournee’ che lo vedrà in scena a Milano dal 16 febbraio al Teatro Fontana.

Stanco della sua vita da studioso, il dottor Faust firma un patto col diavolo: se per 24 anni i suoi desideri saranno esauditi da Mefistofele, la sua anima apparterrà per l’eternità a Lucifero. “La tragica storia del Dottor Faust” è liberamente tratto dal Dottor Faust di Christopher Marlowe, un testo filosoficamente denso e visivamente ricchissimo, in cui la morality play medievale si scontra con la complessità della tragedia; con sintesi brillante e senza alcun timore reverenziale, Ortoleva scarnifica il testo di Marlowe, riducendolo a due personaggi e facendo deflagrare tutte le sue possibilità di commedia. Interpretata da Francesca Mazza, attrice due volte Premio UBU, ed Edoardo Sorgente, giovane attore di grande talento, la storia di Faust tra diavoli, patti di sangue e colpi di stato si dimostra, ancora una volta, una storia che parla di noi.

“Faust è vittima di un inganno, convinto di poter diventare padrone degli elementi, e la sua vera colpa non è tanto vendere l’anima quanto non riuscire a pentirsi del suo tragico errore. Nell'epoca in cui viviamo, intrappolata in un sogno di onnipotenza da cui non riesce a recedere, la storia del dottor Faust assume un inedito valore politico. Faremo incontrare Marlowe con il nostro tempo in un grande teatro di burattini, cercando di scoprire dove ci toccano oggi le sue visioni. Faust parla di libertà di scelta e di pensiero, di quanto e se siamo padroni delle nostre azioni. Chi altro è il diavolo, se non noi stessi?” (Giovanni Ortoleva)

Biglietto intero euro 18

Under 28 alla prima euro 10

Bambini fino a 14 anni 10 euro

Riduzioni per studenti universitari, scuole superiori e gruppi di almeno 15 persone scrivendo a: promozione@teatrodellatosse.it

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.