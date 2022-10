Dopo il sold out in primavera, torna in scena al Teatro della Tosse “Supereroi Smascherati”

Il supereroe, figura archetipica dalle abilità diverse e straordinarie, rappresenta nel nostro immaginario postmoderno la possibilità di superare i limiti dell’umano. Ma chi sono, realmente, i supereroi? La proiezione dei nostri sogni o la personificazione delle nostre speranze? Oppure bizzarre sintomatologie e semplici allucinazioni? Ma soprattutto, cosa c’è realmente dietro la maschera che nasconde la loro identità. Forse non esiste sovraumano senza umano e, senza dubbio alcuno, se non ci fossimo noi persone comuni coi nostri bagagli di problemi e guai, non avrebbe senso neanche l’esistenza di supereroi.

Queste sono gli interrogativi che hanno spinto il Gruppo Teatrale Stranità, il laboratorio di teatro sociale che il Teatro dell’Ortica conduce da oltre venti anni in collaborazione con la Salute Mentale della ASL 3 genovese, a confrontarsi con la costruzione dell’ultimo spettacolo teatrale “Supereroi Smascherati” che ha debuttato la scorsa primavera sul palco del Teatro della Tosse, facendo registrare due serata di sold out. E che ora torna in scena a Genova.

Il gruppo raccoglie pazienti psichiatrici, attori, operatori socio-sanitari e volontari, che in un percorso di Teatro integrato portano in scena laboratori e spettacoli coinvolgendo la cittadinanza e rendendo il Teatro uno strumento “vivo”, uno strumento di lotta alla emarginazione sociale e di promozione culturale per i cittadini. E questo si mescola con una formula oramai rodata e affinata dalla regista Anna Solaro, con un teatro comico, senza dubbio, ma anche denso di significati e di fili tutti da sbrogliare che portano diretti alle esistenze di tutti noi. Inevitabilmente.

“Supereroi Smascherati” è uno spettacolo godibile, ridanciano ma denso di significati, capace di incollarci alla poltrona ma al contempo di volare con l’immaginazione. Ogni personaggio porta sul palco il suo vissuto, condividendolo: dalle pieghe di ogni personalità ecco che emergono i nostri supereroi che dei nostri “spigoli” si fanno forza, confrontondosi con il mondo là fuori. O lì dentro.

Lo spettacolo sarà nuovamente sul palco del Teatro della Tosse, nella Sala Campana, giovedì 13 ottobre, alle ore 20:30 e in replica sabato 15 allo ore 18. Il costo del biglietto è di 18 euro, salvo sconti e agevolazioni: tutte le informazioni necessarie le trovate sul sito web del Teatro dell’Ortica.