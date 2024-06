Teatro della Tosse, tutti gli spettacoli in programma per l'estate 2024

L’attività della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse prosegue anche quest’anno per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre. Due

appuntamenti di inizio estate in Liguria - nel pieno di quella tradizione di “teatro fuori dal teatro” che contraddistingue da molti anni il nostro lavoro - un

nuovo grande spettacolo di produzione a Genova, diverse date di coproduzioni e produzioni in festival e teatri, dentro e fuori la regione e, per finire, il

consueto appuntamento d’agosto nel borgo di Apricale.

Una estate che testimonia una volta in più una vocazione naturale in continua crescita, quella di un teatro popolare, immersivo, senza pareti e senza palcoscenici, che si inserisce con garbo in qualunque contesto valorizzandolo; un teatro di prossimità, che crea legami con le comunità - siano quartieri, paesi o centri urbani - che rigenera i luoghi rendendoli protagonisti, che unisce spettatori ed attori in un'esperienza sempre unica, in una relazione di sguardi, intima e ravvicinata.

Programma

Un ventaglio di proposte artistiche che coinvolgerà fortezze, parchi, musei, borghi e località di riviera. Il programma si apre con il ritorno di Shakespeare by Night, lo spettacolo di Emanuele Conte che, dopo le numerose repliche al Parco Villa Duchessa di Galliera e in diversi borghi e città tra Liguria e Piemonte, continua il suo viaggio anche in questa estate 2024 con un nuovo allestimento, immerso nella cornice del Forte San Giovanni a Finale Ligure con tre nuove repliche in programma dal 14 al 16 giugno, grazie al finanziamento dell'Assessorato Turismo e Cultura del Comune di Finale Ligure e della Direzione regionale Musei Liguria.

Si prosegue il 21 giugno a Varazze con la Parata di Pinocchio, una parata spettacolo che invaderà le strade della cittadina e del quartiere S. Pietro per festeggiare l’inizio dell’estate con una coloratissima e originale rilettura del classico di Collodi, in una atmosfera magica tra teatro e circo, insieme ad attori, musicisti e trampolieri.

La nuova produzione Oniricon – Sogni che camminano nel bosco sarà in scena a Voltri dal 4 al 28 luglio, al Parco Storico Villa Duchessa di Galliera di Genova; un nuovo grande spettacolo immersivo ancora firmato da Emanuele Conte, con un cast di 12 attori. Un lavoro ispirato al mondo del sogno, con la sua dimensione inafferrabile ed immensa, misteriosa ed antica, assolutamente perfetta per gli scenari naturali del parco ed i suoi percorsi magici

alla scoperta di angoli sempre nuovi.

Infine dal 7 al 17 agosto non poteva mancare Apricale, dove torneremo con Orlando d'amore furioso, lo spettacolo di Emanuele Conte che dopo il grande successo a Genova la scorsa estate, torna a popolare, in un nuovo adattamento, vicoli e strade del borgo con le avventure di Orlando, Angelica, Rodomonte, Bradamante, l’Ippogrifo, dando vita a uno spazio teatrale senza tempo, in cui si comporranno le loro storie per riscoprire la stupefacente modernità di Ariosto.

Diversi infine i progetti di produzione e coproduzione in teatri e festival italiani: l’anteprima nazionale dello scorso 8 giugno ad Andersen festival di

Cuore puro – favola nera per camorra e pallone da un racconto di Roberto Saviano, un progetto di Mario Gelardi, testo di Mario Gelardi e Roberto Saviano, produzione Sardegna Teatro in coproduzione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e Teatro Sannazaro che programmeremo in autunno; le nuove date, dopo il recente debutto ai Teatri di S. Agostino di Erkin di e con Pino Petruzzelli, una coproduzione realizzata insieme a Gog e Teatro Ipotesi e la tourneé di Giusto di e con Rosario Lisma, produzione che dal 2020, continua il suo viaggio per l’Italia con alcune nuove date estive.

La programmazione è realizzata con il sostegno di MIC Ministero della Cultura, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Genova.

Info e programma completo su teatrodellatosse.it.

Foto: Donato Aquaro