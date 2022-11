Teatro della Tosse presenta “Musica 3000”, rassegna dedicata alla musica contemporanea

“Musica 3000” è un progetto speciale di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse realizzato con Forevergreen, Eutopia Ensemble, Disorder Drama, URSSS dedicato alla musica contemporanea, elettroacustica ed elettronica dal vivo, attraverso nuove narrazioni mediate dalla tecnologia, in un cambio di prospettiva del rapporto artista-pubblico.

Ambizione del progetto è sviluppare nuove forme di valorizzazione della musica live di ricerca, proponendo una continuità di offerta per un intero anno, senza limitarsi a momenti in festival o alle rassegne già in essere ma creando un unico spazio dedicato in cui condividere diverse programmazioni artistiche, competenze e linguaggi.

Musica 3000 si è sviluppato attraverso un programma di concerti, aperto nel mese di marzo 2022, eleggendo la sala Agorà/La Claque – lo spazio della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse diretto da Marina Petrillo dal 2008 diventato un “casa” per la musica tra le più interessanti in Italia attraendo ed accogliendo organizzatori ed artisti, nazionali ed internazionali, unitamente a nuove emergenze del territorio con una rassegna multidisciplinare a prevalenza musicale – a sede dell'intera proposta, con l'obiettivo di valorizzarla come ulteriore spazio di sviluppo della musica dal vivo e della tecnica performativa in ambito nazionale ed internazionale.

Il programma è stato realizzato insieme a tre realtà di eccellenza con cui Fondazione Luzzati Teatro della Tosse collabora da anni: Disorder Drama, Forevergreen, Eutopia Ensemble, contigue per campo di indagine e affini per maturità culturale.

Disorder Drama da anni si occupa di ricerca e circuitazione locale di prodotti artistici internazionali nati dal basso, Forevergreen contribuisce alla valorizzazione della cultura musicale elettronica a forte carattere performativo e ibridato con nuovi linguaggi, Eutopia Ensemble ha riportato a Genova la musica classica contemporanea in rassegne tematizzate e rappresentative di un ampio spettro di influenze artistiche rivisitate.

Partner di progetto anche URSSS, realtà lombarda che si occupa delle riprese video di tutti i concerti dal vivo all’interno del programma. Nato nella sua versione online nel 2011, oggi rappresenta la principale piattaforma internazionale video di musica live di ricerca, sperimentale e underground. Il suo archivio contiene oltre 2500 video integrali che abbracciano le principali scene e movimenti delle controculture e costituisce una importante risorsa per curatori e direzioni artistiche internazionali (Unsound festival, Atonal, Rewire, Le Guess Who) e italiane (Macao, Electropark, Terraforma, Buka).

Il programma attraverso le competenze e gli strumenti dei diversi partner coinvolti ha combinato diverse esperienze (festival, rassegne, archivio, prodotti digitali) e contesti culturali creativi (Liguria, Lombardia, Europa), e ha innescato un processo di valorizzazione delle risorse culturali e delle competenze digitali dando vita ad un format ibrido dal vivo+digitale per promuovere l'ecosistema della musica di ricerca e underground su scala nazionale e internazionale.

Musica 3000 ha appena ottenuto un importante riconoscimento dal Ministero per la Cultura MIC con un finanziamento dedicato.

Programma

Primo appuntamento giovedì 17 novembre a La Claque, ore 21, con “Contre jour”, il live di Lee Ranaldo, a cura di Disorder Drama. Per la prima volta a Genova l’intensissimo live di uno dei massimi esponenti del rock sperimentale, influenzato dall’arte contemporanea performativa del movimento Fluxus e cresciuto nel milieu newyorchese di Glenn Branca e Rhys Chatham, che ha saputo, con i suoi Sonic Youth, gettare le basi negli anni ’80 di tutto il rock più rumoroso degli ultimi decenni.

Lee Ranaldo presenterà una peformance, Contre Jour, che mette a fuoco le sue personalissime tecniche chitarristiche sperimentali (feedback in primis) in relazione con le immagini della fotografa americana Leah Singer. Lee Ranaldo e Leah Singer lavorano insieme dal 1991, con performance dal vivo che esplorano l’interazione tra suono e immagine. La loro opera accoglie al suo interno il caso e dà precedenza alla dimensione esperienziale sulla narrazione esplicita; pone attenzione su dettagli spesso trascurati e dimostra come un’osservazione profonda possa svelare cose sempre nuove.

Sight Unseen e Contre Jour sono le loro più recenti opere audiovisive: il bordone ottenuto da una corda di chitarra, il flash di un fotogramma, la loro interazione in un ambiente avvolgente. Una chitarra elettrica è sospesa nello spazio, staccata dagli amplificatori, lasciata libera di oscillare come un pendolo. Gli schermi della proiezione sono site-specific. I “fenomeni della chitarra elettrica sospesa” e le immagini interagiscono con le ombre, ottenute in tempo reale. La tradizionale separazione tra pubblico e artista è attenuata, ogni punto della stanza può essere incorporato nello spazio performativo. L’intento è quello di creare un ambiente sonoro e visivo nel quale artista e spettatori sono coinvolti in una comune esperienza immersiva, circolare più che lineare, che lasci spazio all’interpretazione personale e forse alla meditazione, più che ad un’esposizione fissa.

La rassegna prosegue mercoledì 23 novembre con “Allegory of earth and water”, quindi giovedì 1° dicembre con il musicista sperimentale Lino Capra Vaccina, giovedì 15 dicembre con Anne James Chaton e Andy Moor e sabato 17 dicembre con Loraine James.

