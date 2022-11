Torna al Teatro della Tosse il Mercatino di San Porfirio

Da più di 20 anni il Mercatino di San Porfirio è l’appuntamento natalizio che il Teatro della Tosse propone con un’esposizione di oggetti unici, realizzati dal laboratorio di scenografia del teatro, spesso sugli inconfondibili disegni e bozzetti di Emanuele Luzzati. Il viaggio alla scoperta degli oggetti di scena, quest’anno comincerà giovedì 1° dicembre e sarà ospitato nel Foyer Tonino Conte fino al 24 dicembre, dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; in caso di replica dalle 15 all’ora di inizio dello spettacolo.

Come da tradizione, saranno in vendita una ricca galleria di sagome, maschere, fondali, pupazzi, giocattoli, illustrazioni, burattini, destinati o di ritorno dal palco, che hanno attraversato, insieme agli attori, alle musiche e alle luci, tanti spettacoli realizzati nel corso degli anni. Collegandosi al link https://www.wemakemarket.com/categoria/arte-e-illustrazione/?_ga=2.92819487.367607683.1664552229-2008264946.1664552229 sarà possibile acquistare anche on line assaggi di teatro, oggetti d’arte che ne portano con se’ la magia, il mistero e i ricordi.

Quest’anno, in occasione del mercatino e per tutta la sua durata, in programma nel suggestivo spazio del Luzzati Lab, laboratori per bambini che, guidati dagli operatori, potranno realizzare oggetti “alla maniera di Luzzati”. I laboratori si svolgeranno ogni sabato dalle 16 alle 18,la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e avranno una durata di circa due ore per un minimo di 10 e un massimo di 20 bambini, fascia d’età compresa tra i 5 e i 10 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il venerdì precedente scrivendo all’indirizzo mail biglietteria@teatrodellatosse.it o telefonando al numero 010 2470793.

Il costo di ogni laboratorio è di 10 euro.

Ulteriori dettagli verranno comunicati sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Fb Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.