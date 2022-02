"Lupi buoni e tori con le ali": lo spettacolo per bambini del Teatro della Tosse

Domenica 20 febbraio per la rassegna la Tosse in famiglia in scena alla sala Trionfo "Lupi buoni e Tori con le ali", un testo di Anna Maini con la regia di Benedetta Frigerio prodotto da ArteVOX Teatro con il sostegno del Teatro del Buratto.

Teatro di figura e teatro d’attore, pupazzi e videoproiezioni di cartoon si mescolano in una metafora poetica sul valore della diversità.

Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che tutte le coccinelle portano fortuna? Che i draghi fanno paura? E chi ha detto che i tori non possono volare?

Abaco e Rustico, protagonisti della storia, sono esseri impossibili da etichettare, talmente fuori dagli schemi da sommare in sé le caratteristiche di tre animali diversi: vistose corna da toro, grandi ali da ape e belle zampe palmate da cigno.

Esseri troppo complessi per essere “semplificati” in un’unica definizione, che si sentono soli, in un mondo che tende ad aver bisogno di etichettare tutti.

Attraverso mondi, personaggi e linguaggi fantastici un viaggio poetico , delicato e divertente nel valore della diversità e della bellezza, nel trovare la strada per esprimere cio’ che di prezioso è in ognuno di noi, un viaggio verso la felicità di essere accettati per quello che si è.

Biglietto: 8 euro adulti, 6 euro bambini fino a 12 anni.