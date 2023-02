“Fight or flight”, la paura come difesa: prima nazionale al Teatro della Tosse

Sabato 4 febbraio alle ore 20:30 nell’ambito della rassegna di danza “Resistere e Creare 2023”, va in scena la prima nazionale di “Fight or flight”, combatti o fuggi, il nuovo lavoro di Simone Maier prodotto da Mechanical Monkeys. Fight or Flight / combatti o fuggi è la reazione degli uomini, sin dalla notte dei tempi, quando percepiscono un pericolo.

È quell’ input che attiva un meccanismo di difesa primordiale, istintuale, ancestrale, per salvaguardare se stessi e il proprio “branco”. I corpi restano sempre all’erta e continuano a rispondere con tremore, accelerazione del battito cardiaco, rilascio immediato di adrenalina, anche se da tempo abbiamo abbandonato le caverne e sconfitto le belve feroci. E l’uomo contemporaneo combatte ancora, tutti i giorni, nel vortice della frenesia cosmopolita; combatte contro lo stress del lavoro, contro le folle, il traffico dell’ora di punta, contro gli haters del web, contro il tempo che non basta mai. È una guerra dove tutti vestono gli stessi abiti, una corsa in cui non si sa più da chi si scappa né verso cosa correre.

