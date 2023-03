Al Teatro della Tosse prima nazionale per “Il Fenomeno Laplante - Lo strano caso del Capo Indiano Fascista”

Dal 23 marzo al 2 aprile in prima nazionale “Il Fenomeno Laplante - Lo strano caso del Capo Indiano Fascista”, nuova produzione di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse dal testo di Maurizio Patella, finalista al premio "Shakespeare is now 2021” e al Premio Riccione per il teatro 2021, che vede proseguire la felice collaborazione artistica del regista Emanuele Conte con Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, dopo la fortunata esperienza dello spettacolo Art.

Il Fenomeno Laplante è un racconto a più voci, in cui i tre attori si scambiano le parti in un cabaret futurista elettronico, dando vita ad una narrazione collettiva di un momento cruciale della nostra storia. Siamo nella tarda primavera 1924 e l'Italia vive nell'attesa del ritrovamento di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito a Roma mentre si recava alla Biblioteca della Camera. In un rimbalzo di accuse e scandali, che vedono coinvolte le più alte gerarchie fasciste, il paese sta sprofondando ora nell'anarchia. Ed ecco che giunge inaspettata la visita di un importantissimo capo tribù dei nativi americani: Cervo Bianco (White Elk) della Nazione Irochese, venuto in Europa per portare le rivendicazioni del suo popolo presso la Società delle Nazioni. Ma chi è Cervo Bianco? Di lui non si sa quasi niente. Solo che è un personaggio bizzarro, carismatico, pirotecnico. E con uno splendido copricapo di piume.

Nella sua trionfale tournée lungo lo stivale viene acclamato dalle folle, adorato dalle donne, accolto come il Salvatore della Patria. A quanto pare vuole stabilire una sacra alleanza tra il suo popolo e quello italiano. Vuole vestire i suoi nativi americani in camicia nera! Un affresco irriverente di un'Italia immersa in un nazionalismo da operetta contraddittoria e crudele. Vittima di sè stessa. Che da quel momento non sarà più come prima.

L’illustrazione del manifesto è di Maria Saccomanno, allieva del secondo anno della Scuola Internazionale di Comics. Giovedì 23 marzo dalle ore 19 nel foyer Tonino Conte, prima della prima aperitivo in musica con Irene Buselli. La giovane cantautrice genovese presenta dal vivo il nuovo singolo “Così Sottile”, uscito per Pioggia Rossa Dischi. Il brano, che anticipa l'album d'esordio, vede la produzione artistica di FiloQ e Raffaele Rebaudengo.

