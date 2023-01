Torna La Tosse in famiglia con “Giannino Stoppani in arte Burrasca”

Domenica 15 gennaio riprende ai Teatri di S. Agostino la programmazione de La Tosse in famiglia con “Giannino Stoppani in arte Burrasca”, personaggio amatissimo da molte generazioni. Lo spettacolo racconta, con la tecnica del teatro d’ombre, le vicende di Giannino Stoppani, un bambino di dieci anni che vive nella Toscana di fine ‘800; un bambino vivace, creativo, sensibile e intelligente, forse troppo, al punto che la sua vitalità e sincerità finiscono spesso per smascherare l’ipocrisia e l’arroganza che governano il mondo degli adulti. Due attori e tanta musica – dal rap a musiche originali – per una storia che è anche una storia di riscatto, crescita e formazione.

Alle ore 15 laboratorio “Aspettando Carnevale” a cura di Teiera Magica nel Foyer Tonino Conte. Si consiglia la prenotazione.

Dopo lo spettacolo alle ore 17:30, nel foyer Tonino Conte, presentazione del libro “Alla ricerca di un lieto fine” di Salvatore Cannova – ediz. Edity, liberamente tratto da “Il topo e la montagna” di Antonio Gramsci. Sarà presente l’autore Salvatore Cannova.

La presentazione avviene in occasione della prima nazionale il 14 gennaio a Casa del teatro Ragazzi e Giovani di Torino dello spettacolo omonimo, una coproduzione Fondazione TRG / Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse in collaborazione con Compagnia Fenice Teatri. Lo spettacolo, scritto e diretto da Salvatore Cannova, con Clara Bray, Martina Consolo, Vincenzo Palmeri, Salvatore Ventura sarà in scena nell’ambito della rassegna “La Tosse in famiglia” il 21 gennaio al Teatro del Ponente e il 22 gennaio ai Teatri di S.Agostino.

Maggiori dettagli su https://teatrodellatosse.it/eventi/alla-ricerca-di-un-lieto-fine/

Il libro contiene la favola, le illustrazioni ed anche un volume con il testo teatrale dello spettacolo e i contributi dei direttori Emiliano Bronzino e Amedeo Romeo, oltre ai testi di tutte le canzoni. Ingresso libero.

Biglietti

Adulti: euro 8

Bambini fino a 12 anni: euro 6

Carnet “La Tosse in famiglia”: euro 60 - 10 ingressi validi per gli spettacoli pomeridiani de “La Tosse in famiglia”.

ORARIO BIGLIETTERIE

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.