Le “Favole al telefono” di Gianni Rodari per il ciclo La Tosse in Famiglia

Domenica 5 marzo alle ore 16 per il ciclo La Tosse in Famiglia va in scena ai Teatri di Sant'Agostino “Favole al telefono”, lo spettacolo liberamente ispirato alla celebre raccolta di Gianni Rodari che il centro di produzione La Piccionaia ha dedicato nel 2020 al centenario rodariano. Un’incursione nella contemporaneità, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie mettendo in gioco le celebri favole con la tecnica del tele-racconto, una originale interazione tra gli attori e l’immagine digitale creata dal vivo.

Come si può raccontare una favola ai propri bambini se mamma e papà sono lontani? Con Favole al (video) telefono, a misura di nativi tecnologici di questa generazione. Musica e immagini vengono costruite sotto gli occhi degli spettatori, trasformando semplici oggetti di uso quotidiano in mondi fantastici grazie all’uso della telecamera dal vivo e alla tecnica del video-racconto, per vivere le emozioni al di là del palcoscenico. A partire dai 5 anni.

Alle ore 15 laboratorio gratuito IL MONDO CHE VORREI a cura di Helpcode. Si consiglia la prenotazione.

Biglietti

Adulti 8 euro; bambini fino a 12 anni 6 euro, carnet La Tosse in Famiglia 6 euro. 10 ingressi validi per gli spettacoli pomeridiani de La Tosse in Famiglia.

Il carnet non è nominale, può essere utilizzato da più persone contemporaneamente anche per uno stesso spettacolo. I possessori di carnet devono comunque prenotare e possono ritirare il biglietto fino all’inizio dello spettacolo. L’eventuale disdetta dei posti deve essere effettuata entro le ore 15 del giorno prima. In caso contrario il tagliando verrà considerato utilizzato.

