Lo spettacolo per bambini “Il cubo magico” al Teatro della Tosse

Per “La Tosse in famiglia”, domenica 20 novembre alle ore 16 ai Teatri di S. Agostino va in scena “Il cubo magico” di Tiziano Manzini, musiche tratte dall'opera di Glenn Miller e Benny Goodman, a cura di Pandemonium Teatro. Uno e L’Altro si incontrano ed entrano in uno strano mondo fatto solo di cubi: cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri.

Un mondo in cui un cubo può diventare uno sgabello per sedersi a parlare ma anche un muro che divide, la pancia di una mamma e un cappello sopra la testa. Uno spettacolo sul grande valore del gioco, in cui con poche parole i due protagonisti imparano a conoscere ciò che sta loro intorno con creatività, immaginazione e fantasia scatenata.

Dai 3 anni.

Alle ore 15 laboratorio “Biscotti e fantasia” a cura di Teiera Magica.

Info e biglietteria

ADULTI: euro 8

BAMBINI FINO A 12 ANNI: euro 6

CARNET “LA TOSSE IN FAMIGLIA”: euro 60

10 ingressi validi per gli spettacoli pomeridiani de La Tosse in famiglia.

Il carnet non è nominale, può essere utilizzato da più persone contemporaneamente anche per uno stesso spettacolo. I possessori di carnet devono comunque prenotare e possono ritirare il biglietto fino all’inizio dello spettacolo. L’eventuale disdetta dei posti deve essere effettuata entro le ore 15 del giorno prima. In caso contrario il tagliando verrà considerato utilizzato.

COME PRENOTARE:

LA TOSSE IN FAMIGLIA: potete prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Oppure online sul sito www.teatrodellatosse.it

Ai Teatri di S.Agostino, la domenica, il botteghino è aperto dalle ore 15 per lo spettacolo del giorno stesso.

Al Teatro del Ponente, il sabato, il botteghino è aperto dalle 15 per lo spettacolo del giorno stesso.

Informazioni ed aggiornamenti anche sulla pagina Facebook Teatro della Tosse per la scuola e la famiglia