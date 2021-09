“Stupidorisiko”, la Compagnia Emergency al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 9 ottobre alle ore 21 va in scena al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) “Stupidorisiko – Una geografia di guerra” della Compagnia Emergency. Si tratta di una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue conseguenze. «Siamo doppiamente onorati di avere con noi la compagnia di Emergency – dice Sara Damonte, direttore artistico del teatro – primo perché è doveroso ricordare il suo fondatore Gino Strada, recentemente scomparso, un uomo che ha fatto davvero tanto per aiutare il prossimo rischiando la sua stessa vita. Secondo per non spegnere i riflettori su quel che sta accadendo proprio in questi mesi in Afghanistan. Purtroppo il tema della guerra è sempre attuale e trasversale: chi meglio di questa compagnia può raccontare in maniera critica e oggettiva questo dramma? Non dobbiamo girare la testa dall’altra parte se una cosa non ci riguarda direttamente: è bello porsi di fronte alla realtà chiedendosi cosa può fare ognuno di noi nel suo piccolo per migliorare la situazione».

In scena Mario Spallino e Matteo Palazzo, per la regia di Patrizia Pasqui. Il racconto, partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, arriva fino ai conflitti dei giorni nostri. Episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra si susseguono in modo cronologico e sono intervallati dalla storia di un marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi. Lo spettacolo vuole raccontare in forma semplice e chiara – e perché no, anche ironica – alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, che spesso sono dimenticati o ignorati, e nasce con l’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza e denunciare il dramma della guerra.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...