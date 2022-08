Prima edizione della rassegna “Teatro sotto le stelle” a Santa Margherita Ligure

Giovedì 1 e lunedì 5 settembre doppio appuntamento, al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso a Santa Margherita Ligure, con la prima edizione della rassegna “Teatro sotto le stelle”, sempre a partire dalle ore 21. Iniziativa a cura dell’Associazione Limelight e organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune.

Giovedì la giovane artista Beatrice Schiaffino si esibirà in un monologo di Andrea Balzola dal titolo “La Papessa”, su musiche originali di Alessandro Panatteri, costumi di Loredana Redivo, per la regia di Carmen Di Marzo. “La Papessa” è uno spettacolo in bilico tra storia e realtà, dove quello che conta è la forza del messaggio. Intensità, profondità, umanità. “La Papessa” rappresenta un’immagine di donna possente che, proprio a causa del suo profondo, urgente, violento bisogno di conoscenza, vive dilaniata da un atroce conflitto, quello di assecondare il suo essere donna e negarlo costantemente. La donna che vuole sapere è pericolosa. La donna che sa è ancora più pericolosa. Lo spettacolo dura sessanta minuti.

Lunedì 5 settembre il Gruppo Artistico Teatrale di Moneglia metterà in scena “Il Dio del Massacro”, tratto dall’opera teatrale della drammaturga e scrittrice francese Yasmina Reza, per la regia di Maria Grazia Rebuzzi. Personaggi e interpreti: Beatrice Houllié (Fausta Aieta), Massimo Houllié (Matteo Del Buono), Giulia Reille (Elisa Leverone), Damiano Reille (Adriano Delucchi). Fin dalle primissime battute di questa commedia, al tempo stesso esilarante e feroce, appare chiaro perché Roman Polanski abbia deciso di portarla sullo schermo, e perché attori come Isabelle Huppert, Ralph Fiennes e James Gandolfini abbiano voluto interpretarla a teatro. Poche volte, infatti, un autore è stato capace di squarciare con altrettanta soave crudeltà i veli destinati a ricoprire la costitutiva barbarie della creatura umana.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni si possono contattare i Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, telefonando allo 0185 205453. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all’auditorium della scuola media “Vittorio G. Rossi” dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure in via Generale Liuzzi 1.