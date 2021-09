“Sono bravo con la lingua”: si ride (e si impara) con Antonello Taurino al Sipario Strappato

Sabato 30 ottobre alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano, via Marconi 165, arriva “Sono bravo con la lingua”, spettacolo di e con Antonello Taurino, scritto con Carlo Turati. Sarà una storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer raccontata in chiave umoristica. L’obiettivo di questo spettacolo? Far ridere parlando a tutti di cose serie e riflettendo sul nostro linguaggio. «È un attore e comico ma anche professore di lettere, ci racconta in chiave comica come venga vituperata la lingua italiana oggi, sarà divertente ma anche istruttivo» dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato.

Lo sapete che i Kuuk Thaayorre non hanno parole per distinguere destra e sinistra? Che i Piraha non ne hanno per i numeri? Che i finlandesi nella loro lingua non marcano il genere ma hanno un termine per la distanza che una renna può percorrere senza fermarsi? Che non e? vero che gli eschimesi hanno infiniti sinonimi per “neve”, ma che la propensione al risparmio dei cinesi dipende forse un po’ anche dalla loro lingua, dato che il tempo verbale del futuro non e? grammaticalmente distinto dal presente? E poi: dove ci porteranno gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della Linguistica Computazionale e della sempre maggiore diffusione di chatbot e assistenti vocali? E cosa sappiamo delle ultime scoperte della neurolinguistica?

Niente e? piu? umano del linguaggio: nasciamo con una disposizione naturale a parlare, cosi? come il volo per gli uccelli: “In-fante”, “In-fans”, e? colui che non parla. Perche? la lingua e? cio? che usiamo per comunicare, scrivere, raccontare il mondo; ma e? anche una finestra sui nostri meccanismi cerebrali e le curiosita? piu? divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Antonello Taurino: argomenti seri trattati in modo comico. Qui e? l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa piu? destabilizzante della sua carriera: la possibilita? di traferirsi in un’azienda hi- tech della Silicon Valley.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...