“Pignasecca e pignaverde”, un classico goviano al Teatro Sociale di Camogli

Al Teatro Sociale di Camogli prosegue il festival dedicato a Gilberto Govi. Sabato 7 (ore 21) e domenica 8 ottobre (ore 16) va in scena “Pignasecca e pignaverde” con la Compagnia I Villezzanti e la regia di Anna Nicora.

Opera di Emerico Valentinetti, si tratta senza dubbio del secondo must goviano, dopo i Maneggi. È una commedia incentrata sulla tipica figura del genovese tirchio, ma di buon cuore, che qui ha il nome inequivocabilmente ligure di Felice Pastorino. Tra battute sulla parsimonia ormai entrate nei modi di dire genovesi e scene iconiche, come quella memorabile del sigaro, di cui non vanno sprecati neppure gli anelli di fumo, si snoda una classica vicenda con al centro una ragazza spinta dal padre a rinunciare al vero amore per sposare un “buon partito”. Protagonista della messa in scena è la compagnia “I Villezzanti”, storica formazione fondata ufficialmente nel 1996 a Davagna, ma con esordi risalenti addirittura agli inizi degli anni ’70.

Con Eugenio Montaldo (Felice Pastorino), Mario Montaldo (Isidoro Grondona), Paolo Drago (Alessandro Raffo), Nadia Maccagni (Lucia), Mario Lai (Augirre), Anna Nicora (Matilde), Maurizio Pesce (Eugenio Devoto), Fanny Rinaldi (Angela), Noris Fanti (Amalia).

Biglietti disponibili presso la biglietteria o su Vivaticket, info su www.teatrosocialecamogli.it