Doppio appuntamento con Maurizio Lastrico al Teatro Sociale di Camogli

Doppio appuntamento con la simpatia di Maurizio Lastrico al Teatro Sociale di Camogli, sabato 27 e domenica 28 maggio (ore 21 e ore 17). La stagione si chiude infatti con lo show “Lasciate ogni menata o voi che entrate”, portato sul palco dall'amatissimo attore e comico genovese. Un comico sui generis, inventore di una comicità legata al linguaggio, sia quello quotidiano che quello poetico (come nelle irresistibili terzine pseudodantesche), e grande improvvisatore. Assistere a uno spettacolo di Lastrico dal vivo è un’esperienza che resta nella memoria: perché è raro che un comico faccia in ridere in modo così originale, inaspettato e intelligente.

In occasione dei due spettacoli, è possibile usufruire di un servizio navette AMT con partenze da Genova e Sestri Levante e rientro mezz’ora dopo la fine dello spettacolo. È obbligatoria la prenotazione presso la Biglietteria del Teatro Sociale di Camogli dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 o telefonando, negli stessi giorni e orari, al numero 0185 1770529 oppure scrivendo a biglietteria@teatrosocialecamogli.it specificando la fermata di salita. Le prenotazioni vanno effettuate entro mercoledì 24 maggio alle ore 12. Il costo del biglietto è di 5 €. Di seguito, le fermate e gli orari.

Sabato 27 maggio

Genova (viale Caviglia) 19.30; Genova Nervi 19.53; Bogliasco 19.59; Pieve Ligure 20.04; Sori: 20.07; Recco 20.15; Camogli 20.30.

Sestri Levante (FS) 19.20; Cavi (FS) 19.30; Lavagna (FS) 19.35; Chiavari (FS) 19.40; Zoagli (Aurelia) 19.50; Rapallo (FS) 20.00; Santa Margherita Ligure (via Doria) 20.10; Ruta 20.22; Camogli 20.30.

Domenica 28 maggio

Genova (viale Caviglia) 15.30; Genova Nervi 15.53; Bogliasco 15.59; Pieve Ligure 16.04; Sori 16.07; Recco 16.15; Camogli 16.30.

Sestri Levante (FS) 15.20; Cavi (FS) 15.30; Lavagna (FS) 15.35; Chiavari (FS) 15.40; Zoagli (Aurelia) 15.50; Rapallo (FS) 16.00; Santa Margherita Ligure (via Doria) 16.10; Ruta 16.22; Camogli 16.30.