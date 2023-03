Giulia Musso debutta al Teatro Sociale di Camogli con i suoi esilaranti personaggi liguri

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tutta la simpatia della giovane content creator rapallina Giulia Musso debutta al Teatro Sociale di Camogli venerdì 31 marzo con il divertente spettacolo “Ad ognuno il suo”, per la rassegna Aperitivo a Teatro. Sarà l'occasione per ammirare dal vivo gli esilaranti personaggi che stanno spopolando sui social: centinaia di migliaia di visualizzazioni su Tik Tok (13 mila followers), Instagram (12 mila followers) e Facebook (15 mila followers), con iconiche parodie come la Panettiera Ligure, La Contessa Cantalamessa e altri personaggi comico/brillanti che ironizzano su alcuni tipici luoghi comuni nostrani.

Tra le maschere più amate, la Panettiera: proprietaria del Panificio Rossetti, scontrosa, svogliata e poco tollerante, vende prodotti tanto più vecchi quanto più è la distanza di provenienza del cliente; sviene se le chiedono la pizza bianca, erroneamente confusa con la focaccia al formaggio, e manda via tutti in malo modo, almeno un paio d’ore prima dell’orario di chiusura.

foto: fb@ Giulia Musso