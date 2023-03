Gabriella Greison e le storie di “Sei donne che hanno cambiato il mondo” al Teatro Sociale di Camogli

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì 8 marzo alle 21 il Teatro Sociale di Camogli presenta il monologo di e con Gabriella Greison “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. Scrittrice, fisica, drammaturga, attrice, ma soprattutto appassionata ricercatrice di storie inconsuete e motivata cacciatrice di talenti femminili. Gabriella Greison ha realizzato un libro (da cui prende le mosse questo racconto scenico) che contiene sei brevi romanzi, quelli di Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Maric: sei pioniere che con le loro scoperte scientifiche hanno realmente “cambiato il mondo”.

Le sei pioniere portate in scena hanno operato negli anni cruciali e ruggenti del Novecento, anni di guerre terribili, ma anche di avanzamenti scientifici epocali. Ognuna di loro ha una storia che non può lasciare indifferenti: c’è la chimica polacca che non poteva frequentare l’università, la fisica ebrea che era odiata dai nazisti, la matematica tedesca che nessuno amava, la cristallografa inglese alla quale scipparono le scoperte, la diva hollywoodiana che fu anche ingegnere militare e la teorica serba messa in ombra dal marito.

