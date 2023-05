Enzo Paci al Teatro Sociale di Camogli con “Paci e Bene”

Prezzo non disponibile

Enzo Paci arriva al Teatro Sociale di Camogli venerdì 19 maggio per la rassegna Aperitivo a Teatro. In “Paci e Bene” il comico e attore fa il punto sul tempo che avanza. Alla soglia dei cinquant’anni cerca di progettare il suo futuro dedicando la sua terza età alla spiritualità e ce lo racconta con la solita fresca irriverenza, mettendosi a nudo e raccontando come al solito frangenti intimi della sua vita smascherandosi e smascherando a sua volta anche il pubblico, costantemente all’inseguimento di quella tanto sospirata accettazione di se stesso.

Paci è come sempre accompagnato da Romina Uguzzoni, cantante e ballerina di tip tap, pronta a fare da contrappunto ai pezzi comici, portando in scena quella nota di poesia e bellezza a cui ci ha abituato negli anni.