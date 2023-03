Una band da Grammy Awards: i Sunbörn in concerto al Teatro Sociale di Camogli

I Sunbörn arrivano in Italia con un nuovo ed esclusivo tour, e sabato 25 marzo fanno tappa al Teatro Sociale di Camogli. Formatisi nel 2012 da Gustav Rasmussen e Michael Blicher, i Sunbörn hanno preso rispettosamente la musica dell'Africa occidentale e l'hanno fusa con i loro background musicali occidentali per creare un nuovo suono. Fin dall'inizio l'obiettivo della band non era cercare di suonare o suonare come musicisti africani, ma di mescolare le culture per creare una nuova espressione globale.

Il loro debutto "Afro-Fire" (2014) è stato nominato per 5 Grammy Awards danesi, vincendo "Best World Music Album" e "Best World Music Track". Dopo l'uscita, la band ha fatto numerosi tour in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Nel novembre '16 esce "Made in Africa", registrato in parte in Burkina Faso e Mali. L’album presenta composizioni basate su canzoni popolari tradizionali e materiale completamente originale; ha ricevuto il plauso della critica ed è stato nominato per 2 Grammy Awards danesi, apparendo nelle stazioni radio di tutto il mondo (RFI, BBC, WDR, WNYU).

I Sunbörn sono stati in tournée in tutto il mondo, tra cui: Reeperbahn Festival (DE), Jarasum Int. Jazz Festival (Corea del Sud), Jazz Sous Les Pommiers (F), Copenhagen Jazz Festival (DK), Jazz à Ouaga (BF), OCT-Loft Festival (C), Katowice JazzArt (P), Reykjavik Jazz Festival (I), Jazzy Koun Ben (Mali), Funkhaus Europa Silvesterparty (DE), Roskilde Festival (DK), WOMEX ao.

La band è composta da Michael Blicher al sassofoni e flauto, Gustav Rasmussen al trombone e alla chitarra, Aske Drasbæk al sassofono, Johannes Buhl Andresen rodi e tastiere, Casper Mikkelsen/Eddi Jarl alla batteria e Magnus Jochumsen alle percussioni.