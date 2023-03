Omaggio a David Bowie al Teatro Sociale di Camogli

Venerdì 10 marzo, al Teatro Sociale di Camogli, la straordinaria vena artistica di David Bowie rivivrà nel concerto-tributo degli Stardust. Con uno spettacolo-evento per i 50 anni dalla nascita del personaggio di Ziggy Stardust e dall’uscita dell’omonimo album, la tribute band che da anni ormai omaggia il genio di David Bowie con numerosi live di alto livello musicale e coinvolgente resa scenica d’effetto propone dal vivo tutte le canzoni del disco per percorrere assieme la storia di questo rivoluzionario personaggio, per poi passare nella seconda parte ai più grandi successi del Duca Bianco.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro o sulla piattaforma Vivaticket.

foto: teatrosocialecamogli.it