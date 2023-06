Il Sipario Strappato di Arenzano festeggia i 30 anni con una mostra e una festa in piazza

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano festeggia i suoi 30 anni con una mostra al Centro Polivalente Gino Strada, sul lungomare Stati Uniti.

L'inaugurazione è fissata per sabato 24 giugno alle 17:30, dopodiché l'esposizione si potrà visitare fino al 5 luglio. E poi, alla chiusura della mostra, la sera del 5 luglio si terrà una festa in piazza Nastré dedicata a tutti gli amici del teatro, con la presenza di alcuni artisti che hanno calcato il palco di Arenzano in questi anni.

Orari dell'esposizione: dal martedì al sabato 9:30-12:30 e 16-19. Lunedì e domenica 9:30-12:30. Ingresso libero.

La mostra

La mostra sarà divisa in più sezioni: una parte sarà dedicata alle produzioni del Sipario Strappato, con locandine e fotografie. Non può mancare poi l'angolo dei premi, con i riconoscimenti più importanti vinti dal teatro arenzanese in Italia e nel mondo. Ci saranno poi cimeli, costumi, parti delle scenografie più belle e fotografie con tutti gli artisti più importanti ospitati dal teatro nel corso della sua storia. E poi la scuola di recitazione, con le immagini più belle di questi anni con moltissimi ragazzi ed ex allievi che potranno riconoscersi. Infine, una parte dedicata alle tournée e ai corsi all'estero: la Russia, dove il teatro è stato premiato più volte nell'ambito del Festival Internazionale Teatrale di Kirov, l'Inghilterra, la Repubblica Centrafricana, l'Ungheria e molto altro.