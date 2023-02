Al Teatro San Giovanni Battista “Indagine su Alda Merini”, lo spettacolo omaggio alla poetessa dei Navigli

Sabato 25 e domenica 26 febbraio va in scena al Teatro San Giovanni Battista di Genova “Indagine su Alda Merini. Non fu mai una donna addomesticabile”, lo spettacolo teatrale che omaggia la celebre poetessa. Sul palco Margherita Caravello e la straordinaria Giorgia Trasselli a dar corpo e voce alla poetessa dei Navigli, con la sua la passione indomita e la tue tempra ironica e generosa. E poi ci sarà lei, Alda Merini in una serie di proiezioni video per raccontare in un coro a tre voci le più diverse sfumature della verità di una donna, che si sa: non è mai una sola. Testi e regia a cura del poeta Antonio Nobili.

“Più bella della poesia è stata la mia vita”, diceva Alda Merini, ed è proprio dalla sua esperienza biografica che questa indagine ci accompagna attraverso l'esperienza del dolore e il suo superamento, i conflitti e le pacificazioni col suo tempo della poetessa contemporanea più letta e più condivisa da un pubblico vasto e diverso per età, interessi ed occupazioni. Alda Merini mette tutti d'accordo perché parla a tu per tu con ciascuno di noi.

Per info: 320 4607314 (attivo anche su WhatsApp), biglietti al link: www.dioarriveraallalba.com/genova