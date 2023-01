Teatro Pubblico Ligure organizza lezioni di greco antico online con Stella Tramontana

“Il greco in tasca” è un corso di greco antico per tutti, tenuto on line da Stella Tramontana, grecista e docente nei licei. Si tratta di una nuova iniziativa di Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia. Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, dopo avere tanto lavorato sull’Odissea, l’Iliade e sui testi classici, hanno pensato di proporre al pubblico il viaggio in una delle lingue più ricche e affascinanti che ci siano: il greco antico.

A insegnarlo a tutti, anche a chi non lo ha mai studiato, sarà Stella Tramontana, in dodici lezioni on line che iniziano lunedì 6 febbraio. Un’ora la settimana, dalle 19 alle 20, per entrare in un mondo che stimola il cervello e sviluppa la conoscenza, in un’esplorazione da vivere come un’avventura. Senza spaventarsi, perché come accade quando si impara a nuotare, basta una buona guida per lasciarsi andare, prendere il ritmo e trovare o ritrovare l’emozione. La guida è giovane, smart, simpatica, una delle rare persone che portano il sapere nella realtà e sanno trasmetterne la potenza. Una professoressa che insegna italiano, greco e latino nei Licei, molto molto lontana dai cliché della prof che non sa ridere mai.

«Iniziare la mattina – raccontano Sergio Maifredi e Corrado d’Elia – con lo studio delle lettere antiche è diventata per noi una pratica quotidiana che ci dà equilibrio e ci prepara alla giornata. È come fare una bella corsa insieme, ma è anche una pratica meditativa che ci dona un tempo sospeso, fuori dalla fretta della quotidianità».

Stella Tramontana sa spiegare che il greco antico è già tra noi, anche se non ci abbiamo mai fatto caso. Il greco è alla base del nostro sapere, il cuore e la culla del nostro pensiero. Molte delle parole che comunemente usiamo ogni giorno derivano da questa lingua vivace e dinamica, che accompagna il senso della frasi approfondendone l’azione. Quando diciamo democrazia, filosofia, pandemia, crisi, teatro, nostalgia, fisica, problema, utopia, stiamo già parlando greco. I testi greci sono fonti inesauribili di sapere. Nella traduzione purtroppo molti concetti si perdono. Il nostro italiano, infatti, pur essendo una lingua meravigliosa non riesce a riprodurre alla perfezione la complessità di questa lingua ricca e seducente. Poter anche solo riconoscere e comprendere appieno alcuni dei passaggi o dei concetti espressi in Iliade o Odissea nella lingua di origine, è puro piacere.

Chi vuole fare questa esperienza, può approfittare di questa occasione nata sull’onda dell’entusiasmo. La proposta è cominciare con 12 lezioni di un’ora la settimana. Un corso online con Stella Tramontana dal vivo, pronta a guidare gli studenti e a rispondere a ogni domanda, passo dopo passo. Alla fine del ciclo ogni partecipante avrà acquisito conoscenze in ambito grammaticale, glottologico, etimologico, storico, artistico e culturale. L’accesso alle lezioni avviene attraverso un link con password con cui si entra in una stanza virtuale. Il costo complessivo del corso è 135 euro. Informazioni e iscrizioni alla mail info@teatropubblicoligure.it

Biografia Stella Tramontana

Stella Tramontana è nata a Carrara il 13/07/96. Possiede una laurea triennale in lettere antiche e una laurea magistrale in critica letteraria. I suoi interessi di studio sono principalmente rivolti alle lingue classiche (greco e latino), ai poemi omerici e al teatro greco, ai poemi epico-cavallereschi rinascimentali (Boiardo, Ariosto e Tasso) e al rapporto tra l’uomo e la natura nella letteratura italiana contemporanea. Ha collaborato con il Comune di Carrara (MS), il Teatro Pubblico Ligure (GE) e il Museo Archeologico di Luni (SP) per la realizzazione di eventi culturali. Ha portato in scena due volte “Il mio Odisseo” per il progetto “Odissea. Un racconto mediterraneo” di Teatro Pubblico Ligure; ha scritto, diretto e interpretato “Odissea nello spazio” all’interno del progetto di orientamento scolastico del Liceo classico Emanuele Repetti di Carrara. Ha vinto numerosi premi letterari sia per la prosa che per la poesia e ha organizzato rassegne letterarie per Carrara e Pisa.

Negli ultimi anni ha portato in scena, occupandosi della direzione artistica e della regia, gli spettacoli “Amori in corso di mezza estate”, “Ariosto allo specchio: passione, follia e altre illusioni” e “Memorie di una vagina perbene”. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo “Odissea. L’uomo ritrovato.” edito da Scatole Parlanti, Alter Ego edizioni. Nel 2021 è stata invitata al Liceo Classico “Costa” (SP) alla Settimana della cultura classica, dove ha tenuto una conferenza dal titolo “Oltre l’umano: l’uomo a contatto con il virus dall’Iliade alla letteratura greca contemporanea”. Nel 2022 ha tenuto un corso universitario di letteratura italiana contemporanea presso l’Università di mediazione linguistica a Pisa, la SSML. Nel 2022 ha partecipato al convegno

accademico “Comico, eroicomico, satirico, umoristico: forme, stili e pratiche dal moderno al contemporaneo” organizzato dall’Università di Pisa con un intervento dal titolo “Il primo eroe comico: il teatro di Aristofane”. Dal 2022 è professoressa di italiano, greco e latino nei Licei.