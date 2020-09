Arte in tempo di peste: Massimo Minella in dialogo con Lauro Magnani

Venerdì 18 settembre alle 21 a Palazzo Tursi "Arte in tempo di peste”: il giornalista e scrittore Massimo Minella in dialogo con Lauro Magnani, docente di Storia dell'Arte Moderna dell'Università di Genova.

L'appuntamento del Teatro Pubblico Ligure si svolge nell’ambito della XII edizione di "Dialoghi sulla rappresentazione” che vuole portare uno sguardo su come la peste è stata nei secoli rappresentata, scoprendo quanto simili siano, nelle varie epoche, le dinamiche psicologiche e sociali di fronte alla paura del contagio.

La peste nel mondo classico, nel medio evo, fino al Novecento. La peste nell’iconografia.

Per arrivare a parlare del Teatro oggi, in tempo di peste, in tempo di sale con i posti contingentati. Ma anche di come il virus abbia svuotato le città facendocele riscoprire nella loro metafisica bellezza.