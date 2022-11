Al Teatro del Ponente arriva “Hotel Blanco”, una commedia contro il senso di vuoto dovuto alla pandemia

Domenica 6 novembre torna in scena al Teatro del Ponente “Hotel Blanco” di Edoardo Ribatto, con Edoardo Ribatto e Sarah Pesca, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Hotel Blanco è una storia d'amore. Siamo a Tapla, piccola provincia immaginaria che si affaccia sul mare, è il 12 Novembre 2029 e la pandemia non si è mai arrestata. Rolando è un uomo di 55 anni che potremmo definire fallito: vive solo, la sua carriera di scrittore si è arenata da tempo, non ha una vita affettiva, né sociale, tira

avanti facendo piccola manutenzione in un modesto Hotel, l'Hotel Blanco. Soffre di una severa depressione e decide di compiere un atto assurdo e disperato.

In questo modo conoscerà Elna, ex attrice, poi escort di lusso, ora una delle tante prostitute in rete, che accetta di incontrare questo timido e garbato cliente a fronte di un buon cachet, senza sapere nulla delle reali intenzioni di Rolando. Sotto un cielo plumbeo, davanti a un mare quasi nero, tra il rumore degli elicotteri e della camionetta della protezione civile che intima di non

uscire di casa, assistiamo cosi all'imprevedibile nascere di una storia d'amore.

“Non è come sembre, giuro – il commento di Edoardo Ribatto –. È una commedia. Fa ridere. Magari non sganasciare, per carità. Però non è uno spettacolo depressivo; è il contrario, è anti-depressivo. L'ho scritto proprio per questo: per creare un antidoto a quel senso di vuoto pneumatico che sentivo durante la pandemia. Parla della pandemia? No, per niente. Quello è stata solo l'innesco. Parla di ciò che c'era (o non c'era) prima, e di quello che può esserci (o non esserci) dopo. No, così non si capisce. Insomma è una favola. C'è pure l'happy end. Non è proprio un cartone della Disney, eh, intendiamoci”.

