Roberto Rustioni porta in scena al Teatro del Ponente “Arrovellarsi non serve a niente” da Anton Cechov

Roberto Rustioni presenta in anteprima al Teatro del Ponente “Arrovellarsi non serve a niente/ Anton Cechov Studio#1”, primo step di un progetto che, attraverso frammenti, appunti sparsi, bozze di racconto e spunti drammaturgici inediti, è un viaggio nell’universo poetico e nella vita privata di Anton Cechov, uno dei più importanti scrittori moderni, che - con pochi altri - all’inizio del ‘900 ha creato un nuovo immaginario, nella letteratura e nel teatro.

Da vario materiale magmatico - in parte poco conosciuto tra cui alcune sue meravigliose lettere - lo studio dà evidenza ad una scrittura unica, atipica, imprevedibilmente ironica, intollerante ad ogni cliché, centrata sul catturare con leggerezza la realtà e “far vedere la vita così com’è”, per affrontare la fatica di vivere che c’è in tutti noi.

Il linguaggio diventa melodia inconsueta che si rispecchia in uno sguardo di lucida compassione, una melodia in cui diventa leggera anche la storia più cupa; in cui prende vita una visione totalmente priva di ideologia e profondamente empatica, in cui è azzerato il facile sentimentalismo per ricordarci che siamo, prima di ogni cosa, esseri umani.

“Il lavoro è pensato in forma di monologo/stand up/dj set per spazi non solo teatrali. L’atmosfera e l’attitudine sono informali, del resto parliamo di un artista che detestava le forme. Un tappeto sonoro ci accoglie e ci aiuta mentre ci addentriamo tra le parole e le azioni di un genio. Potremmo anche intitolare il tutto: io ed il buon vecchio Anton”. (Roberto Rustioni)

