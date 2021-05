Il Teatro dell'Ortica riparte con "Tu bi"

Il Teatro dell’Ortica è pronto a ripartire. Dopo il lungo stop agli spettacoli dal vivo e in presenza, sul palco di via Allende torna il teatro, quello vero, quello in carne ed ossa: sabato 22 maggio pre 19,30 è la volta di “Tu bi”, un produzione Gruppolimpido e Banda Kurenai in collaborazione con Teatro dell’Ortica, per la regia di Raffaella Russo con Federico Alfano e Sara Sorrentino, voci Davide Aloi, Andrea Gado, Carlo Strazza.

Un uomo che sente le voci, una donna che tenta costantemente di togliersi la vita. Sembrerebbe qualcosa di profondamente drammatico ma non è così, a tratti potremmo definire questa continua sfida tra i due personaggi sorprendentemente divertente. "Tu Bi" parte da una riflessione che riguarda la relazione tra Amleto e Ofelia, il loro amore, la prevaricazione di lui, la mancanza di comprensione, la pazienza e le cose che li circondano, li osservano e si fanno testimoni di un rapporto impossibile. Per assistere allo spettaccolo è necessaria la prenotazione.

Nel frattempo, le stagioni Ricettari Teatrali e Fiabe Fuori dal Centro sono disponibili on-demand su OnTheatre: il pacchetto completo è di 15 € (7 spettacoli per la stagione adulti e 8 per la stagione bambini) con la possibilità di acquistare lo spettacolo singolo a 4 €.