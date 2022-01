I paesaggi sonori dello 'Spigoli Trio' invadono il Teatro dell'Ortica

Il Teatro dell'Ortica entra nel vivo della sua stagione con l'ultimo appuntamento di gennaio che precede un mese di febbraio denso di appuntamenti per tutti i gusti. Ma andiamo con ordine: sabato 29 gennaio, alle ore 21, sul palco dell'Ortica arrivano gli "Spigoli Trio". Le note dei tre musicisti guideranno lo spettatore in un viaggio a spasso per il mondo, vicino e lontano, con pennellate sonore e paesaggi vibranti. Insomma, da non perdere.

E poi arriverà febbraio, con il clou della stagione: la presentazione del libro "Quando le cose si dimenticano riaccadono", il ritorno sul palco di "Red", sempre alle prese con l'inglese, "Da seduto sono lo sport", la serata musicale con Enrico Lisei e la prima volta dal vivo di "Sognando di sognare". Sul sito web del teatro si trovano tutte le informazioni, le date e gli orari.

Ma non solo: in questi giorni si è messa in moto la macchina del Festival Teatrale dell'Acquedotto, che ancora una volta animerà l'estate della Val Bisagno, ma non solo. A breve ulteriori novità.