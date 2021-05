Il Teatro dell'Ortica in tour nei quartieri della Val Bisagno con "Libri viaggianti"

Il Teatro dell'Ortica si fa in cinque, cinque come gli appuntamenti che animeranno i giardini della Val Bisagno nelle prossime settimane, portando in giro per i quartieri "Libri Viaggianti", una delle più amate tra le nostre produzioni dedicate ai bambini, la cui stagione quest'anno si è svolta "da remoto". Il primo appuntamento è per venerdì 14 maggio, alle ore 16,30 presso i Giardini Cavagnaro di via Bobbio, nel cuore di Staglieno.

Lo spettacolo racconta la storia di Martina, una bambini che non è mai stata in una biblioteca e a cui non piace leggere: presto però cambierà idea quando la sua amica Irene le farà conoscere alcuni bellissimi libri che narrano di avventura, amore, giochi e descrivono fantastiche storie. Con Martina Fochesato e Nicoletta Tanghéri, per la regia di Elisabetta Rossi.

Questo mini tour per i quartieri della Val Bisagno è stato organizzato grazie alla collaborazione con il Municipio IV Media Val Bisagno: i successivi appuntamenti con 'Libri Viaggianti' sono il 18 maggio mattina presso giardini Varesano, con l'inaugurazione della nuova area parco, il 21 maggio alle 16,30 a Sant'Eusebio, il 28 maggio,sempre alle 16,30 ai giardini del Borgo di Struppa e infine il 4 giugno al Mirto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...