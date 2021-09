"Non ci resta che ridere": la sesta edizione della rassegna al Politeama

Va in scena dall'11 settembre al Politeama Genovese la sesta edizione di “Non ci resta che ridere”, la rassegna di teatro comico che ormai da sette anni la TKC presenta nella sala di Via Bacigalupo. Quattro spettacoli, di cui tre commedie inglesi e una sorpresa finale.

Il primo appuntamento della rassegna, dall’11 al 26 settembre, sara? Qualche piccola bugia di tanto in tanto, una farsa a dir poco esilarante scritta da John Chapman e Dave Freeman, quest’ultimo uno degli storici autori di Benny Hill. Enrichetta da anni vive grazie ai suoi amanti che la mantengono. Per riuscire a districarsi tra le due relazioni ricorre ad una trovata: l’invenzione di una madre bigotta ed oppressiva che interviene al momento opportuno per cacciare l’uno o l’altro amante. Ma il sistema ingegnato da Enrichetta inizia a scricchiolare quando in casa arriva l’amica Anna, in crisi con il marito. Da questo momento la vicenda diventa un susseguirsi di intrighi, finzioni e colpi di scena, in cui ogni attimo potrebbe essere fatale e svelare tutto.

Il secondo appuntamento, dal 28 settembre al 3 ottobre, e? con Sinceramente Bugiardi di Alan Ayckbourn, gia? presentato a fine luglio al Politeama con grande successo. Una commedia ambientata nella “swinging London” degli anni ’60, Sinceramente Bugiardi (titolo originale Meet my father, poi Relatively Speaking), e? stata scritta nel 1967. Philip, maturo uomo d’affari, vuole passare un weekend con la sua giovane amante Ginny, che e? prossima alle nozze con il giovane e squattrinato Greg. Quest’ultimo ha qualche dubbio sulla fedelta? della ragazza, come ne ha anche Sheila, moglie paziente ma non ingenua, sul marito Philip. La situazione precipita quando Greg si presenta nella casa dei due maturi coniugi credendo di parlare con i genitori della fidanzata e annunciando il matrimonio. Philip, a sua volta, e? convinto che Greg sia l’amante della moglie...

Terzo spettacolo della rassegna, dal 6 al 13 ottobre, e? Taxi a due piazze, un classico della commedia brillante creato dalla penna ironica del commediografo inglese Ray Cooney, gia? autore di Se devi dire una bugia dilla grossa, che ha debuttato a Londra 31 anni fa ed e? rimasto in scena senza interruzioni fino al 1992. Taxi a due piazze (titolo originale Run for your wife) si e? da subito imposto come il piu? grande successo di Cooney e in Italia fu portato in scena, con trionfo, da Johnny Dorelli per la regia di Pietro Garinei. Un taxista bigamo, un incidente che gli fa perdere momentaneamente la memoria. Tra giornalisti curiosi, vicini di casa invadenti e ispettori di polizia chiamati ad indagare, un susseguirsi di equivoci, coincidenze, bugie e scambi di persona nel tentativo di nascondere la verita?.

Per chiudere la rassegna una sorpresa totalmente inedita: la The Kitchen Company tocchera? un genere per ora inesplorato, il mondo della televisione. Una satira piena di risate, un esperimento teatrale, in scena dal 19 al 21 ottobre con Disaster Talk Show - Quesa pazza, pazza, pazza televisione.